Perché Trump ha bloccato l' acquisto di Qualcomm da parte di Broadcom

REX TILLERSON CACCIATO DA TRUMP/ Fatali le crisi con Iran - Russia e Corea del Nord : ecco perchè : TRUMP caccia TILLERSON: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Caro Trump ecco Perché i dazi sono un errore : ... verrebbe da citare Fantozzi di fronte alla Corazzata Potëmkin, ci limitiamo al lapidario 'stupidità senza pari' usato dal premio Nobel per l'economia Paul Krugman, . Comunque proviamoci. ecco ...

Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump : Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa a Donald Trump affermando che il suo accordo per tacere sulla presunta relazione col presidente è nullo. Questo Perché Trump non lo avrebbe mai firmato.Continua a leggere La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa a Donald Trump […] L'articolo Perché la pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente Trump proviene da ...

Perché la guerra dei dazi di Trump è pericolosa : Per rimettere in equilibrio i mercati serve un dialogo costruttivo, in cui devono essere coinvolti Europa, Cina e Canada

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : In caduta i settori dell’auto e delle materie prime più esposti alle esportazioni verso gli Usa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato le tariffe per difendere i produttori di casa ma in realtà ha tirato uno schiaffo a molti settori industriali statunitensi. Ai loro lavoratori. E forse alla sua stessa base elettorale...

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : A Wall Street la guerra commerciale avviata da Donald Trump ha assunto subito i contorni di un boomerang. Per difendere i settori dell'acciaio e dell'alluminio , che negli Stati Uniti producono meno ...

Perché Berlusconi e Trump si ignorano? : Perché Berlusconi e Trump si ignorano? C'è una sorta di rivalità a distanza "generica" o c'è qualche elemento più specifico che non conosciamo? Il tema è tutt'altro che banale alla vigilia del voto per le elezioni italiane, voto che riporterà prepotentemente il Cavaliere al centro della scena politica internazionale, poiché nessun governo potrà nascere a Roma senza il suo esplicito ...

Perché Peter Thiel - magnate pro-Trump - lascia la Silicon Valley per Hollywood : Il co-fondatore di PayPal e membro del board di Facebook si trasferirà da San Francisco a Los Angeles. Dietro la scelta la sua frustrazione per il clima anti-Trump nella Silicon Valley ma anche il pessimismo per le le prospettive di business del settore tech Usa...

Trump : killer disturbato - perchè taciuto? : 17.43 "Il killer era mentalmente disturbato. Perfino espulso dalla scuola per la sua condotta cattiva e incostante." Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si esprime sull'assassino, Nikolas Cruz, autore della strage in un liceo della Florida."I suoi compagni di classe sapevano che era un grande problema.Bisogna sempre segnalare questi casi alle autorità",ammonisce Parlando in diretta tv: "Siamo con voi, un'unica famiglia"."E' ...

Strage Florida - killer espulso Perché violento Trump : era disturbato - va segnalato : Strage Florida, killer espulso perché violento Trump: era disturbato, va segnalato Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d’accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza. Continua a leggere L'articolo Strage Florida, killer espulso perché violento Trump: era disturbato, va segnalato sembra essere il primo su NewsGo.

Strage Florida - killer espulso Perché violento Trump : era disturbato - va segnalato : Il giovane assassino, Nikolas Cruz, è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato. Fu cacciato dal liceo dopo aver litigato col fidanzato della sua ex ragazza.

Perché Trump protegge Hope Hicks e non il suo chief of staff : ... per l'azienda e per l'avventura politica " per una che ha 29 anni, si tratta di quasi tutta la propria vita lavorativa. C'è anche un altro elemento che rende la Hicks più al sicuro rispetto ad altri,...

Perché Trump è il precursore di una nuova era di governo : Razzista, misogino e antisemita, sono solo alcuni dei termini che sono stati affibbiati nell'ultimo anno al presidente americano Donald Trump. E mentre molti stanno facendo del loro meglio per far uscire in qualche modo Trump dalle luci della ribalta, Oprah Winfrey viene ora proposta come alternativa per il 2020. "Ho pensato: accidenti, non ho l'esperienza, non ne so abbastanza", ha recentemente dichiarato a Bloomberg TV, "E ora [riferendosi ...

Perché non sono convinto delle dichiarazioni di Twitter sugli account russi pro Trump : Twitter ha comunicato che durante la campagna elettorale Donald Trump ha ricevuto circa 470mila retwitt da parte di account falsi riconducibili al mondo russo, quindi alla russia. La tesi è quella che già conosciamo e dice che la russia abbia interferito sulla campagna elettorale. Questa ammissione di Twitter però suona un po' bizzarra: la ...