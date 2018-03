Perché hanno sequestrato il centro polifunzionale di Norcia? : Era stato costruito grazie a una raccolta fondi organizzata dal Corriere e da La7 e la firma sul progetto era quella dell'architetto Stefano Boeri. Ora sul centro polivalente di Norcia, realizzato dopo il terremoto che nel 2016 colpì il centro Italia, ci sono i sigilli dei Carabinieri. A ordinare il sequestro è stata la procura di Spoleto, secondo la quale l'opera ha violato la normativa che ne prevedeva la ...

Elezioni 2018 : 5 - 5 italiani su 10 hanno votato Perché il nostro Paese muoia : Ho appena realizzato che 5,5 italiani su 10 hanno votato M5S/Lega/FdI. Ci ho messo un po’ a fare questo calcolo. Non per ragioni di ordine aritmetico, quanto piuttosto per motivi psicologici. Un po’ come quando si superano i 40, ci si guarda allo specchio e, all’improvviso, si rivelano quelle ciocche brizzolate, quella molle cintura adiposa, si realizza la stato permanente di quei dolorini alla schiena: non è che si stia facendo questa grande ...

Ecco Perché Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact non hanno il jack per le cuffie : Sui nuovi Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact manca il jack audio da 3.5 mm, lo sappiamo. Visti i musi lunghi di molti appassionati Sony ha deciso di giustificare la propria azione in una maniera che non convince troppo. A loro dire la scelta sarebbe stata obbligata dal nuovo design noto come Ambient Flow dei nuovi Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. L'articolo Ecco perché Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact non hanno il jack per le cuffie proviene da ...

Bufera sull'annuncio del fast-food Burgez : "Assumiamo filippine Perché le italiane non hanno voglia di lavorare" : Le italiane non hanno voglia di lavorare e dovrebbero darsi una mossa: è questo, in sintesi, il messaggio lanciato da un annuncio di lavoro comparso sulla pagina di Burgez, hamburgeria che conta tre punti vendita in quel di Milano. Il Burgez di via Savona cerca una cassiera, ma preferibilmente filippina perché, si sa, le lavoratrici italiane sono svogliate e difficili da gestire."Se ci chiedete perché la maggior parte delle ...

Alessandra Ghisleri : 'Hanno votato Di Maio o Salvini Perché parlavano nelle piazze alla gente non dalle poltrone' : 'Il Pd è stato escluso nel dibattito'. Alessandra Ghisleri , ospite di Omnibus su La7 , analizza il risultato elettorale e sostiene che il voto per il M5s ha contribuito a polarizzare lo scenario ...

Perchè Berlusconi e Renzi hanno perso le elezioni : Come in tutti in gialli che si rispettino, facciamo un passo indietro.A nostro avviso il punto di crisi del bipolarismo va collocato nel 2011 dopo la caduta del governo Berlusconi. Napolitano non fu l'artefice di un "complotto" italiano, tant'è che un anno prima di fronte all'attacco di Fini, aveva rinviato a dicembre il voto sulla sua mozione di sfiducia concedendo a Berlusconi un tempo prezioso di recupero che fu decisivo per ...

Elezioni - Perché i social network non hanno previsto il risultato : Cosa non ha funzionato nell'algoritmo del social sentiment sulle Elezioni? L'attentato di Macerata e la rimborsopoli grillina

Elezioni - Perché i social network non hanno previsto il risultato : Foto Claudio Furlan / lapresse L’attentato a Macerata e lo scandalo della rimborsopoli grillina. Sono questi gli eventi che hanno indotto in errore l’algoritmo di Voices from the Blogs. E ha portato a delle proiezioni e a dei social poll che sono poi stati smentiti dai fatti, arrivando a un risultato molto distante da quello uscito in realtà dalle urne. “Io credo che sostanzialmente gli errori siano stati due”, ci ...

Cosa cambia per Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento Oreo e EMUI 8.0 : Perché in molti non lo hanno ancora ricevuto : L'aggiornamento Oreo su Huawei P10 e P10 Plus con EMUI 8.0 è partito lo scorso 1 marzo in Italia come prontamente riportato sul nostro magazine. Quali sono i cambiamenti reali garantiti dal nuovo major update e come mai molti possessori dei device in Italia non hanno ancora ricevuta la notifica OTA del firmware nuovo di zecca? Cerchiamo di spiegarlo nei minimi dettagli in questo articolo. Con Oreo, il Huawei P10 e il P10 Plus vedono ...

Pierluigi Bersani sbrocca : 'Perché hanno voluto il proporzionale?'. Ma senza questa legge elettorale LeU non esisterebbe : Un campione del piagnisteo, Pierluigi Bersani , tra i leader di Liberi e Uguali. Tra una metafora e l'altra su maiali e prosciutti , infatti, a L'aria che tira spiega perché a suo giudizio 'questa ...

Romina Power - Lamborghini e altri vip : Perché hanno detto NO all’Isola : Isola dei Famosi: perche Elettra Lamborghini e Romina Power hanno detto NO Numerosi erano i vip che erano stati contattati dalla redazione de L’Isola, compresi nomi di spicco come Romina Power e Elettra Lamborghini. perché alla fine hanno rinunciato? A far luce sulla questione ci ha pensato l’autore del programma Gabriele Parpiglia intervistato ieri sera da Emanuela Gentilin all’interno del suo programma Ultime ...

“Un bruciore insopportabile’’. La tua vagina “va a fuoco” e ormai odi il sesso. Credi che sia una cosa mentale (e passeggera) ma non è così. Solo che ti vergogni a parlarne Perché ti senti “diversa”. Non ci scherzare : 15 donne su 100 hanno questo problema serio e fare qualcosa subito è indispensabile : Si chiama vulvodinia ed è un problema serio. Di che si tratta? Del dolore che provano moltissime donne quando fanno sesso. Se anche voi capita o è capitato, sappiate che non siete Solo: soffrono di vulvodinia 15 donne su 100. Risultato: le donne in questione, per non soffrire, evitano di avere rapporti sessuali. Ma è sbagliato. Il problema va affrontato e curato senza vergogna. Approfondiamo. Come si manifesta la vulvodinia. Inizia con un ...

“È stata la prima volta”. Isola dei Famosi - se ne sono accorti tutti. Le naufraghe non lo hanno mai confessato ma adesso arriva la soffiata (la fonte è certa). Ecco Perché hanno sempre quell’aspetto perfetto pur vivendo in condizioni estremamente disagiate. Furbette… : sono in Honduras, protagoniste de L’Isola dei Famosi e, nonostante le difficoltà, sono sempre perfette. Avete notato anche voi che Francesca Cipriani ed Elena Morali sono sempre impeccabili? hanno portato dei trucchi di nascosto? Non proprio. Ma il trucco c’è, Eccome. Ed è il trucco semipermanente. Già, le ragazze, prima di partire per l’Honduras hanno pensato bene di ricorrere a uno stratagemma per apparire più belle anche in una realtà ...