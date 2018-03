PER YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax” | Marchetti svela | Gli

PER YOUNES niente Napoli?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - ma il legale degli azzurri tuona : Per Younes niente Napoli? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:14:00 GMT)

Clamoroso Younes - altro che Juventus : "ecco PERchè non so se andrò al Napoli. Sono successe troppe cose" : Clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Younes. Il Napoli ha già depositato il contratto del calciatore, ma lui svela: "ecco perché non so se mi trasferirò a giugno" LaPresse/Ciro Sarpa Era ...

YOUNES AL NAPOLI A GIUGNO/ Calciomercato - l'affare si farà ma non in questa sessione : problemi PERsonali? : YOUNES al NAPOLI a GIUGNO, Calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 20:11:00 GMT)

Napoli-Politano : trattativa no stop - problemi PER Younes. Brozovic vicino al Siviglia : Ultime ore di calciomercato per ordinare le tessere di un mosaico ancora in fase di costruzione. Rush finale di trattative, che si preannuncia di fuoco sul fronte Politano. Dopo i due summit milanesi ...

Napoli - giallo Younes : l’attaccante ha fatto PERdere le sue tracce : Napoli, giallo Younes: l’attaccante ha fatto perdere le sue tracce Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, giallo Younes – A Napoli c’è attesa per l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Amin Younes. L’emittente Radio Crc fa sapere infatti che potrebbe nascere un caso attorno all’attaccante. L’ATTACCANTE NON SI ...

Entourage Younes : “L’ufficialità arriverà domani. Brividi al San Paolo PER il giocatore” : Il neo acquisto del Napoli Younes ha svolto nella giornata di venerdì le visite mediche a Villa Stuart, ma ad oggi non è ancora arrivata la firma sul contratto. Per la gara del San Paolo contro il Bologna il giocatore era in tribuna e sarebbe rimasto colpito dal tanto calore dei tifosi azzurri. L’avventura di Younes […] L'articolo Entourage Younes: “L’ufficialità arriverà domani. Brividi al San Paolo per il giocatore” ...

Napoli - Sarri : 'Younes ha PERsonalità - Politano mi piace' : Napoli - Maurizio Sarri commenta così il 3-1 al Bologna: 'Primo tempo in cui abbiamo perso le distanze, concedendo troppo agli avversari - dice il tecnico del Napoli a SkySport24- . Nel secondo tempo ...

Napoli - non solo Younes : al lavoro PER Dolberg : Il Napoli è pronto ad abbracciare, da subito, Younes , nuovo rinforzo offensivo per Maurizio Sarri . Con l' Ajax , però, i dialoghi vanno avanti. Come scrive il Corriere dello Sport , il club partenopeo sta parlando con il club olandese anche di Kasper Dolberg , attaccante danese che piace in ottica giugno.

YOUNES AL NAPOLI / Il gioiellino è pronto : non mi spaventa la concorrenza - qui PER giocare : YOUNES al NAPOLI, il gioiellino tedesco è pronto per vestire l'azzurro: non mi spaventa la concorrenza e sono venuto qui per giocare. Le visite mediche a Villa Stuart e la firma.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:21:00 GMT)

Napoli - visite mediche PER Younes. De Laurentiis incontra il Sassuolo PER Politano. Vertice Juve-Genoa PER Pellegri : Giornata decisiva sul fronte Politano. Mentre il neo acquisto del Napoli, l'attaccante tedesco Amin Younes, svolge le visite mediche a Villa Stuart, il presidente De Laurentiis tratta con i ...

Mertens : “La squadra è ormai matura. Younes sarà un grande acquisto PER il Napoli” : Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Il belga è tornato a parlare del fondamentale successo sul campo dell’Atalanta: “Contro l’Atalanta abbiamo fatto bene, dopo la sosta è sempre difficile. Noi siamo abituati a giocare il nostro calcio, può darsi che andando via per qualche giorno […] L'articolo Mertens: “La squadra è ormai ...

Napoli - Younes : "Ho voluto essere qui. Darò una mano PER lo scudetto" : "Non vedo l'ora di sbarcare a Napoli, una città conosciuta in tutto il mondo con dei tifosi molto calorosi. È stata la squadra di Maradona, l'ho conosciuto quando ci ha stretto la mano dopo la ...

