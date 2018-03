Per Younes niente Napoli? “Ho un contratto con l’Ajax” | ma il legale degli azzurri tuona

Clamoroso Younes - altro che Juventus : "ecco Perchè non so se andrò al Napoli. Sono successe troppe cose" : Clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Younes. Il Napoli ha già depositato il contratto del calciatore, ma lui svela: "ecco perché non so se mi trasferirò a giugno" LaPresse/Ciro Sarpa Era ...

YOUNES AL NAPOLI A GIUGNO/ Calciomercato - l'affare si farà ma non in questa sessione : problemi Personali? : YOUNES al NAPOLI a GIUGNO, Calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 20:11:00 GMT)

Napoli-Politano : trattativa no stop - problemi Per Younes. Brozovic vicino al Siviglia : Ultime ore di calciomercato per ordinare le tessere di un mosaico ancora in fase di costruzione. Rush finale di trattative, che si preannuncia di fuoco sul fronte Politano. Dopo i due summit milanesi ...

Napoli - giallo Younes : l’attaccante ha fatto Perdere le sue tracce : Napoli, giallo Younes: l’attaccante ha fatto perdere le sue tracce Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, giallo Younes – A Napoli c’è attesa per l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Amin Younes. L’emittente Radio Crc fa sapere infatti che potrebbe nascere un caso attorno all’attaccante. L’ATTACCANTE NON SI ...

Entourage Younes : “L’ufficialità arriverà domani. Brividi al San Paolo Per il giocatore” : Il neo acquisto del Napoli Younes ha svolto nella giornata di venerdì le visite mediche a Villa Stuart, ma ad oggi non è ancora arrivata la firma sul contratto. Per la gara del San Paolo contro il Bologna il giocatore era in tribuna e sarebbe rimasto colpito dal tanto calore dei tifosi azzurri. L’avventura di Younes […] L'articolo Entourage Younes: “L’ufficialità arriverà domani. Brividi al San Paolo per il giocatore” ...

Napoli - Sarri : 'Younes ha Personalità - Politano mi piace' : Napoli - Maurizio Sarri commenta così il 3-1 al Bologna: 'Primo tempo in cui abbiamo perso le distanze, concedendo troppo agli avversari - dice il tecnico del Napoli a SkySport24- . Nel secondo tempo ...

Napoli - non solo Younes : al lavoro Per Dolberg : Il Napoli è pronto ad abbracciare, da subito, Younes , nuovo rinforzo offensivo per Maurizio Sarri . Con l' Ajax , però, i dialoghi vanno avanti. Come scrive il Corriere dello Sport , il club partenopeo sta parlando con il club olandese anche di Kasper Dolberg , attaccante danese che piace in ottica giugno.

YOUNES AL NAPOLI / Il gioiellino è pronto : non mi spaventa la concorrenza - qui Per giocare : YOUNES al NAPOLI, il gioiellino tedesco è pronto per vestire l'azzurro: non mi spaventa la concorrenza e sono venuto qui per giocare. Le visite mediche a Villa Stuart e la firma.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:21:00 GMT)

Napoli - visite mediche Per Younes. De Laurentiis incontra il Sassuolo Per Politano. Vertice Juve-Genoa Per Pellegri : Giornata decisiva sul fronte Politano. Mentre il neo acquisto del Napoli, l'attaccante tedesco Amin Younes, svolge le visite mediche a Villa Stuart, il presidente De Laurentiis tratta con i ...

Mertens : “La squadra è ormai matura. Younes sarà un grande acquisto Per il Napoli” : Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Il belga è tornato a parlare del fondamentale successo sul campo dell’Atalanta: “Contro l’Atalanta abbiamo fatto bene, dopo la sosta è sempre difficile. Noi siamo abituati a giocare il nostro calcio, può darsi che andando via per qualche giorno […] L'articolo Mertens: “La squadra è ormai ...

Napoli - Younes : "Ho voluto essere qui. Darò una mano Per lo scudetto" : "Non vedo l'ora di sbarcare a Napoli, una città conosciuta in tutto il mondo con dei tifosi molto calorosi. È stata la squadra di Maradona, l'ho conosciuto quando ci ha stretto la mano dopo la ...

Il Napoli batte il colpo : chiusa con l’Ajax la trattativa Per Younes : Il tanto atteso colpo in attacco del Napoli per la finestra di calciomercato invernale è arrivato. È ormai ad un passo la chiusura della trattativa con l’Ajax per l’approdo in azzurro dell’esterno Amin Younes. Nicola Innocentin, agente del calciatore, è volato ad Amsterdam per avere un nuovo confronto con la società olandese in modo tale da discutere del futuro […] L'articolo Il Napoli batte il colpo: chiusa con ...