Per il Pd un leghista alla Camera non è un tabù | i Dem potrebbero appoggiare Giorgetti

Matteo Salvini - così il leghista sta Per mangiarsi Berlusconi : il suo piano : Nel 1993, mentre Berlusconi progettava la propria creatura politica, Salvini era ventenne, teneva in tasca un diploma di liceo classico fresco di stampa e aveva come massima ambizione una vittoria al ...

Elezioni 2018 - è nelle Periferie che Salvini ha vinto : la sinistra oPeraia è diventata destra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...

Matteo Salvini - il retroscena di Minzolini : 'Perché al leghista conviene rinunciare al governo' : L'unica certezza emersa dalle ultime elezioni è che a vincerle sono stati Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Per il resto, riporta Yoda-Augusto Minzolini sul Giornale, non c'è nessuno in grado di ...

A Livorno scioPero a orologeria contro il comizio del leghista : Cosa non si inventa la sinistra pur di boicottare gli avversari politici. A Livorno le rappresentanze sindacali di Slc Cgil e Usb hanno annunciato che «i lavoratori e le lavoratrici del teatro Goldoni hanno deciso di scioperare, nell'orario compreso tra le 17 e le 23» di ieri a causa della presenza in quella sede del «comizio di Lorenzo Gasperini, esponente locale della Lega». L'accusa, per il ...

Il candidato leghista che distribuisce spray al pePeroncino fuori dalle stazioni : Le nostre stazioni? Sono diventate "terra di conquista per delinquenti, vandali, molestatori e clandestini". E allora Alessandro Corbetta, candidato alle elezioni regionali per la Lega Nord, ha deciso di correre ai ripari...

Carlo Calenda insulta Matteo Salvini - il leghista minaccioso : 'Vergognati. Ma Per fortuna - molto presto...' : Ancora Carlo Calenda contro Matteo Salvini . Ospite di Agorà su Rai 3, il ministro ha usato toni durissimi contro la Lega e il suo leader. 'Non credo ci sia un pericolo di fascismo, ma di una nuova ...

Ora legale - risparmi Per 100 milioni l’anno|L’Europa si rifiuta di abolirla|Perché si fa Il leghista e il mega orologio : Negli ultimi 14 anni si sono risparmiati 1,4 miliardi. Ma l’Italia di oggi non è più quella di mezzo secolo fa: nel tempo, ai risparmi per il minor utilizzo della luce artificiale, si sono dovuti sottrarre i consumi più elevati per il maggior utilizzo dei condizionatori

Macerata : se non vanno strumentalizzati i migranti - Perché farlo con un leghista? : Tra i grandi fastidi del mondo moderno, l’incapacità di tacere. Una gara alla tuttologia che non si interrompe nemmeno se insanguinata, ma anzi accelera. Così la tragedia di Macerata, dove tragedia prima di molte altre è la parola più adatta perché esprime umano dolore, divampa sui social e nelle bocche fameliche nella maniera peggiore. Non il dolore, né i nomi delle vittime ignorate e già cremate dall’ardore, ma il dito puntato contro un volto ...

Spari nelle vie di Macerata su Persone di colore - 6 feriti. Catturato giovane leghista : L'aggressore è un italiano di 28 anni, si chiama Luca Traini ed era stato candidato per la Lega alle elezioni amministrative. Tutti i feriti sono stranieri, uno rischia la vita. Il folle gesto ...

18enne uccisa - nigeriano fermato Bufera Per le parole di Salvini Pd e LeU : leader leghista sciacallo : "Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga. È questa la 'risorsa' fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni, tagliata a pezzi e abbandonata per strada. Cosa ci faceva ancora in Italia questo verme? Segui su affaritaliani.it

'Voglio che il Vesuvio e l'Etna facciano una strage. I meridionali sono come gli Ebrei Per Hitler' : ma la leghista lo ha detto davvero? : In questi giorni è tornata alla ribalta sul mondo del web un'immagine che ritrae l'ex consigliera provinciale della Lega Nord, Donatella Galli , con una didascalia piuttosto eloquente: ' Voglio che il Vesuvio e l'Etna facciano una strage di ...

Sconti Per gli arabi al museo egizio di Torino - video leghista manda in tilt il centralino : Sconti per gli arabi al museo egizio di Torino, video leghista manda in tilt il centralino Sconti per gli arabi al museo egizio di Torino, video leghista manda in tilt il centralino Continua a leggere L'articolo Sconti per gli arabi al museo egizio di Torino, video leghista manda in tilt il centralino sembra essere il primo su NewsGo.

Torino - sconti Per gli arabi al Museo egizio : video leghista crasha il centralino : Centralini del Museo egizio intasati al punto da portare i vertici della struttura a denunciare l'accaduto, insulti al direttore e offese alle addette della reception. E' questo il risultato della ...

Sconti al museo Per i visitatori arabi - la provocazione del leghista su Facebook : Andrea Crippa, leader dei Giovani Padani, ha postato un video sulla sua pagina Facebook nel quale chiama in diretta il museo Egizio di Torino per chiedere chiarimenti riguardo agli Sconti per i ...