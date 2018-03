Per Huawei P20 | P20 Pro e P20 lite disponibilità immediata e cover ufficiali già svelate

Ribaltone Huawei P9 e P9 Plus : certo l’aggiornamento Oreo in Cina - P9 Lite non Pervenuto : Risalgono le quotazioni di Huawei P9 e P9 Plus per la ricezione dell'aggiornamento Oreo, una possibilità che avevamo ormai del tutto accantonato, soprattutto alla luce delle prime indiscrezioni diffuse dal produttore, e da quelle ultime divulgate da TIM. Non si può parlare di un contrordine vero e proprio, ma nemmeno ignorare quanto affermato da un funzionario locale dell'OEM, che proprio in queste ore, come comunicato su 'Gizmochina', ...

Smartphone Android più veloci Per AnTuTu febbraio 2018 : Huawei al Top : Secondo la recente classifica stilata dal Benchmark AnTuTu, gli Smartphone Android di Huawei sono i più veloci sul mercato: ecco i dettagli sulle posizioniTorna la classifica di AnTuTu, l’App Benchmark più utilizzata dagli utilizzatori di Smartphone Android e non in tutto il mondo che fornisce dettagli e informazioni sulle potenzialità hardware dei dispositivi mobili.A febbraio 2018 la nuova classifica AnTuTu dedicata agli Smartphone ...

Disponibili Per Huawei P8 Lite 2017 le patch di sicurezza di marzo : È in roll out per Huawei P8 Lite 2017 un nuovo aggiornamento che porta sul best buy di Huawei le patch di sicurezza del mese di marzo 2018. Il nuovo update è disponibile via OTA e non porta cambiamenti significativi stando al changelog. Tuttavia può venir letto come un ulteriore passo verso il tanto atteso Android 8.0 Oreo previsto nei prossimi giorni. L'articolo Disponibili per Huawei P8 Lite 2017 le patch di sicurezza di marzo proviene da ...

Lista device Huawei e Honor in corsa Per l’aggiornamento ad Android P : le tempistiche : Sempre più protagonisti della scena i device Huawei e Honor, di cui ad oggi parliamo in relazione all'aggiornamento ad Android P, andando perfino oltre l'attuale Oreo (attualmente in fase di distribuzione a bordo dei vari top di gamma). Secondo le previsioni del TAS, di cui vi abbiamo parlato relativamente ai vari e più diffusi brand, la situazione legata al produttore cinese sembra essere in parte già delineata, anche se mancano chiaramente ...

Ufficiale Per Huawei Mate 10 Lite lo sblocco con sorriso : arriverà sugli altri Huawei? : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per alcuni Huawei Mate 10 Lite no brand un nuovo aggiornamento, quello contenente la patch di febbraio. Sulla carta nessuna rivoluzione per il pubblico italiano, rientrando il firmware in un programma che prevede rollout periodici dal punto di vista software, ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato di aver individuato tra le impostazioni la funzione "sblocco con sorriso". Da tempo se ne ...

Huawei P20 Pro sarà lo smartphone dell'anno : ecco Perché : Gli utenti sono in fermento, soprattutto quelli più appassionati. Huawei ha deciso di nominare il suo prossimo smartphone P20, saltando quindi ben dieci numeri rispetto al predecessore P10. Questa scelta può essere considerata come una voglia di fare un salto nel futuro in poco tempo. Infatti, il Huawei P20 Pro sembra essere destinato ad essere il telefono dell'anno. Andiamo a vedere il perché. Scheda tecnica Huawei P20 Pro Recentemente sono ...

Cinque features Per Huawei P9 Plus con l’aggiornamento B382 : chance per la batteria? : Vive una seconda giovinezza l'intramontabile Huawei P9 Plus, soprattutto grazie all'aggiornamento B382, che ha iniziato oggi la propria diffusione in Europa. Siamo in presenza di un pacchetto alquanto completo, portatore di una serie di novità che siamo sicuri i possessori di questo specifico esemplare, al netto dei problemi di batteria con cui ormai convivono da mesi, apprezzeranno senz'altro. Queste piccole, ma significative modifiche ...

Huawei Wallet sul Play Store : ecco l’app Per i pagamenti del produttore cinese : Huawei Wallet è la soluzione studiata dal produttore cinese per offrire ai propri utenti un sistema di pagamento da usare attraverso lo smartphone Android L'articolo Huawei Wallet sul Play Store: ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Y9 (2018) è ufficiale : non male Per 200 euro - ma poco originale : Huawei Y9 (2018) è stato svelato oggi da Huawei e sfortunatamente, come anticipato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, non è nulla di che, nel senso che è il solito smartphone di Huawei di fascia bassa-media. L'articolo Huawei Y9 (2018) è ufficiale: non male per 200 euro, ma poco originale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei inizia a reclutare beta tester Per Android Oreo Per Nova 2 e Nova 2 Plus : Arriva in giornata una notizia in materia di aggiornamenti software per due smartphone Huawei: nello specifico il colosso cinese del mercato mobile ha iniziato a reclutare beta tester per l'update alla EMUI 8.0 su base Android 8.0 Oreo per i suoi Nova 2 e Nova 2 Plus. L'articolo Huawei inizia a reclutare beta tester per Android Oreo per Nova 2 e Nova 2 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Possibile data ufficiale Per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...

Huawei P20 WallpaPer Download Sfondo Originale : Huawei P20: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Huawei P20 Huawei P20 Wallpaper HD Voglia di Huawei P20? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più bello, particolare ed alla massima risoluzione per il […]

Passo in avanti anche Per Huawei P9 Lite Wind - cosa cambia con la B365 : Riparte anche l'aggiornamento Huawei P9 Lite Wind, per un modello che sta ricevendo costantemente supporto software dal produttore, nel caso degli smartphone non serigrafati soprattutto ma anche per varianti brandizzate come quella oggi esaminata. Oggi 9 marzo, tocca proprio al vettore arancione procedere all'adeguamento, per la gioia di chi possiede il dispositivo entro i nostri confini. Il firmware protagonista in queste ore è il B365 che, ...

Huawei P20 Pro : Un mix di colori Per la sua scocca! : In questi pochi giorni che ci separano dalla presentazione ufficiale della nuova linea Huawei, abbiamo già scoperto tantissime cose a riguardo dei tre modelli: Il P20, P20 Pro e P20 Lite, ma oggi arriva ancora una gradita sorpresaSi tratta davvero di una novità nel campo degli smartphone e riguarda il colore. Sì perchè l’azienda, per il suo top di gamma, ha scelto un mix di colori per la scocca con un effetto gradiente che passa dal viola ...