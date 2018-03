Pensioni | le più povere saranno dei Millennials | 6 milioni a rischio povertà

RIFORMA Pensioni/ Le promesse elettorali più credibili per gli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le promesse elettorali più credibili per gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 febbraio(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Pensioni : bonus da 80 euro a quelle più basse? Ecco una nuova proposta : Il periodo più importante per proporre modifiche normative in qualsiasi campo è sicuramente quello della campagna elettorale. Adesso che siamo nel pieno di quella relativa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, le promesse ma anche le proposte in tema previdenziale sono molteplici e quotidiane. Evidente che la previdenza nostrana ha bisogno di interventi radicali sia per le Pensioni future che per quelle in essere. Le Pensioni si ...

Riforma Pensioni - RITA più facile con l’autocertificazione dei requisiti : Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ora per la RITA, la Rendita integrativa temporanea anticipata, arrivano i chiarimenti operativi da parte della Covip, la Commissione Vigilanza sui fondi pensione. Quest’ultima ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 888, fornendo delle precisazioni sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, sui requisiti per i richiedenti, ma anche sugli obblighi informativi dei ...

Pensioni : mezzo milioni di italiani la percepiscono da più di 37 anni : Il tema delle Pensioni è sempre molto discusso e chiacchierato nel nostro paese. Negli ultimi anni l'aumento dell'età pensionabile e dei requisiti contributivi ha portato sempre più cittadini a lamentarsi della vicenda e milioni di anziani sono rimasti a dir poco sconvolti da tutti i cambiamenti che fanno apparire la pensione una meta sempre più lontana da raggiungere. C'è però una piccola parte dell'Italia che percepisce la pensione da più di ...

Pensioni - abolire la legge Fornero costerà caro : "Assegni Inps più bassi" : Sul fatto che l’abolizione della legge Fornero possa mettere a serio rischio i conti pubblici abbiamo...

Centrodestra - i punti del programma : meno tasse - immigrati e Unione europea - Pensioni più alte : Accordo raggiunto tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il Centrodestra vara il programma di governo, che sarà nel caso a tre, come annunciato dal senatore leghista Roberto Calderoli,...

Più Pensioni e più precari - l'Italia delle generazioni divise (La Repubblica) : Il quotidiano fotografa l'attuale situazione del lavoro nel nostro paese. I numeri diffusi nelle scorse ora dall'Inps indicano che nei primi undici mesi del 2017 sono stati attivati 1,43 milioni di ...

Gentiloni ancora più in campo contro tutte le promesse su tasse - Pensioni e redditi vari : 'non è tempo per le cicale' : Dal presidente del Consiglio monito ai partiti in campagna elettorale. 'non è il tempo di scardinare pilastri del nostro sistema pensionistico e fiscale ma quello della competenza, della serietà e ...

Pensioni - con l’abolizione della Fornero assegni Inps più bassi fino al 20% e maggiori spese per 20 miliardi l’anno : Circa venti miliardi l’anno da trovare di qui al 2030. Come dire un’intera manovra finanziaria, o due volte il costo del bonus 80 euro. E Pensioni più basse anche del 20%. È l’impatto che avrebbe lo smantellamento della riforma delle Pensioni varata a fine 2011 dal governo Monti. Cavallo di battaglia del leader leghista Matteo Salvini, stando a quanto annunciato da Renato Brunetta la proposta di cancellare quella che è passata ...

Pensioni - 70 euro in più in un anno : Aumentato del 6,2% il numero di Pensioni liquidate nel 2017 , passando dalle 486.076 del 2016 alle 516.706 dell'anno passato. Su del 7,1% anche gli importi medi erogati : gli assegni sono passati dai ...

Pensioni - assegni più ricchi nel 2017 : ecco tutte le novità : Pensioni più ricche nel 2017. Secondo i dati pubblicati dall'Inps, rispetto a quelle del 2016, le Pensioni liquidate lo...

Pensioni - più ricchi i nuovi assegni nel 2017 : in media valgono 1.039 euro : assegni sociali, aumentano i trattamenti - Il 2017 fa segnare poi una forte crescita degli assegni sociali, le prestazioni erogate dall'Inps alle persone con oltre 65 anni e sette mesi in situazione ...

Aumentano le Pensioni d'oro Nel 2017 4.026 Paperoni in più Tutti gli assegni delle categorie : Il 2017? Anno da pensioni d'oro. Aumentano gli assegni con un importo di 3.000 euro al mese ed oltre: nel 2017, segnala l'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento, sono state 20.041 le persone a percepire un trattamento elevato contro le 16.015 del 2016. Insomma, si contano 4.026 pensionati Paperoni pensionati in più. Segui su affaritaliani.it