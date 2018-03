' Peccato sia allenato da lui' ' Peggior tecnico nella storia' | scontro De Boer-Mourinho

Atalanta - Gasperini : "Siamo ancora vivi. Ma che Peccato perdere così al 91'" : Gian Piero Gasperini ha di che essere soddisfatto. La sua Atalanta ha giocato una gran partita in casa del più quotato Borussia Dortmund, è passata in vantaggio a metà della ripresa dopo aver ...

“Paola Di Benedetto? Rifatta! Madre Natura solo di nome”. La foto - la prova. All’Isola è un vero schianto - perfetta sotto ogni punto di vista. Peccato che a forza di scavare nel passato - quel particolare - dove il chirurgo ha messo mano - alla fine sia emerso : Sappiamo bene, ormai, che Paola Di Benedetto, una delle naufraghe più in vista (e più sexy) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, è stata Madre Natura di Paolo Bonolis. Madre Natura di nome, sì, ma non proprio di fatto. Perché sembra proprio che la bella Paola, che in Honduras, nel giro di pochissimi giorni, è riuscita a conquistare subito Francesco Monte, si sia fatta un po’ aiutare. Dal chirurgo, of course. Sapete come ...