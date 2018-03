Pd | ora il ribaltone arriva in Parlamento | Renzi perde la maggioranza nei gruppi

Brexit cancellata e Londra in Ue? Perché ora può accadere davvero Il ribaltone del "leave" ipotesi seria : La Brexit può essere cancellata ? L' ipotesi continua a prendere quota, anche se sembrava praticamente impossibile fino a qualche settimana fa. Eppure qualcosa si sta muovendo, come testimonia la richiesta di Nigel Farage di un secondo referendum e gli incontri tra istituzioni Ue ed esponenti sia conservatori che laburisti favorevoli alla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea Segui su affaritaliani.it

Calcio a 5 - 17^ giornata Serie A 2017-2018 : ribaltone in vetta! Cadono Acqua&Sapone e Came Dosson - ora comanda la Luparense : Classifica stravolta e nuova capolista al termine della 17^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. La Luparense ha piazzato un doppio colpo, superando 3-2 nella battute finali il Kaos Reggio Emilia e compiendo un duplice balzo in avanti fino al primo posto in classifica. Decisivo un gol di Mello a poco più di 2 minuti dal termine, una prodezza che è valsa il bottino pieno per i Lupi, che si sono ripresi la vetta e hanno ...