calcioweb.eu

: Pd: Giambrone serve partito inclusivo tutti diano una mano - #Giambrone #serve #partito #inclusivo - zazoomblog : Pd: Giambrone serve partito inclusivo tutti diano una mano - #Giambrone #serve #partito #inclusivo -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Palermo, 14 mar. (Adnkronos – “C’è un grande bisogno di partecipazione dentro il Pd edobbiamo dare unaper cambiare questoe renderlo aperto. Io ho deciso di aderire e di offrire il mio contributo a partire da Palermo. E’ il punto di partenza, occorre essere uniti per un Pd, diverso e migliore”. A dirlo all’Adnkronos è stato Fabio, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, candidato del Pd alle scorse elezioni ma non eletto. “Dentro il Pd ho ottenuto il secondo migliore risultato dii collegi siciliani – ha aggiunto -, in alcune zone di Palermo ho raggiunto il 25 per cento dei consensi, poi per effetto di una legge elettorale vergognosa non c’è stata l’attribuzione del seggio”. L'articolo Pd:...