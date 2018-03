Pd : Giambrone - serve partito inclusivo - tutti diano una mano : Palermo, 14 mar. (Adnkronos – “C’è un grande bisogno di partecipazione dentro il Pd e tutti dobbiamo dare una mano per cambiare questo partito e renderlo aperto. Io ho deciso di aderire e di offrire il mio contributo a partire da Palermo. E’ il punto di partenza, occorre essere uniti per un Pd inclusivo , diverso e migliore”. A dirlo all’Adnkronos è stato Fabio Giambrone , presidente di Gesap, la società di ...

Pd : Giambrone - serve partito inclusivo - tutti diano una mano : Palermo, 14 mar. (Adnkronos – “C’è un grande bisogno di partecipazione dentro il Pd e tutti dobbiamo dare una mano per cambiare questo partito e renderlo aperto. Io ho deciso di aderire e di offrire il mio contributo a partire da Palermo. E’ il punto di partenza, occorre essere uniti per un Pd inclusivo , diverso e migliore”. A dirlo all’Adnkronos è stato Fabio Giambrone , presidente di Gesap, la società di ...

Pd : Giambrone - serve partito inclusivo argine a populismo M5s e destre : Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "Sono per un Pd inclusivo e vedo tante persone che vogliono impegnarsi. Credo che sia corretto impegnarsi tutti per provare ad avere un ottimo risultato per il partito alle Politiche. Dobbiamo essere un freno al populismo dei Cinque Stelle e alle destre". Lo ha detto F