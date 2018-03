Parto nel Mar Rosso | e le foto fanno il giro del web

Turista incinta Partorisce nelle acque del Mar Rosso : le straordinarie immagini fanno il giro del mondo : Un parto straordinario. Una marea di emozioni descritte attraverso una sequenza fotografica che, in poche ore, ha fatto il giro del mondo. Siamo a Dahab, nel Governatorato del Sinai, sul Mar Rosso. Hadia Hosny El Said, 29enne egiziana giocatrice di badminton, era affacciata alla finestra quando ha intuito che qualcosa di unico ...

Sfregia la moglie con l'acido nel sonno : 'Ha Partorito due femmine - volevo un maschio' : 'La famiglia di mio marito ha iniziato a darmi del filo da torcere - ha raccontato Farah - I miei suoceri hanno iniziato a bersagliarmi, come se io avessi volontariamente deciso di mettere al mondo ...

Tornano Parton - Fonda - Tomlin in Dalle 9 alle 5 - il remake nell'epoca di MeToo e Time's Up : Dalle 9 alle 5 , il film del 1980 con Dolly Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin, tornerà a vivere, in una nuova versione, nell'epoca dei movimenti #MeToo e Time's Up. La storia, un successo di quasi ...

Chiara Nasti parla degli spinelli sull'Isola dei Famosi : 'Ora Partono le querele' : Chiara Nasti è stata tirata in ballo anche lei sulla questione degli spinelli sull'Isola dei Famosi , INTERVISTA ESCLUSIVA , . Perché è stata intercettata da Striscia la Notizia a fare rivelazioni ...

RiPartono nelle piccole imprese i contratti a tempo indeterminato : Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato soprattutto da piccole imprese, che rappresentano un vero valore per la nostra economia. Se le pmi sono in salute, l'economia è in salute

Bambini del Mondo 2018 - si comincia con la visita ai piccoli ricoverati nel reParto di Pediatria : I biglietti per assistere agli spettacoli al Palacongressi sono disponibili presso il Box Office. Ultima modifica: 28 febbraio 2018

Camorrista aveva due cellulari nonostante fosse nel reParto di alta sicurezza : Due telefoni cellulari sono stati trovati nel carcere di AVELLINO. A darne notizia è Donato Capece, Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. 'I cellulari sono stati ...

“È successo nell’utero. Un caso su 15mila”. Verità brutale - mamma sotto choc. Il piccolo viene al mondo circondato dall’amore - ma i medici se accorgono immediatamente. La notizia da dare ai genitori è terrificante e - in quel momento - in sala Parto - il loro mondo crolla : Si chiama Brittle Bone disease – in italiano Osteogenesi imperfetta – e affligge una persona su 15.000. Il piccolo Harry Titley è una di queste persone. Ha ereditato la sua malattia dal padre Jason, 46 anni e ha passato le prime 4 settimane di vita con le gambe ingessate perché le ossa si erano fratturate nell’utero. La sua vita, ovviamente, è diversa da quella degli altri bambini, come ha spiegato mamma Emma Clay-Burley, 25 anni, a Metro: ...