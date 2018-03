Parma | l' ex rettore Loris Borghi trovato morto in auto

Parma - SUICIDA L’EX RETTORE LORIS BORGHI/ Morto in auto sotto un ponte : era indagato : PARMA , si è SUICIDA to l'ex RETTORE dell'Università LORIS BORGHI : è stato trovato Morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". Il cordoglio di Pizzarotti(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Suicida ex rettore dell’Università di Parma - si era dimesso perché indagato : Il 69enne Loris Borghi, coinvolto in due indagini della Procura, trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì. "Una persona dedita con passione al proprio lavoro" lo ha ricordato il sindaco di Parma Pizzarotti.Continua a leggere

Parma - l’ex rettore dell’Università Loris Borghi trovato senza vita. Imputato per abuso d’ufficio nel caso dei farmaci : l’ex rettore dell’Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita nel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio, dopo l’inchiesta Pasimafi, l’indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti: era Imputato per abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell’ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ...