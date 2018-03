Parma | l’ex rettore dell’Università Loris Borghi trovato senza vita Imputato per abuso

ilfattoquotidiano

Parma, morto suicida l'ex rettore Loris Borghi

(Di mercoledì 14 marzo 2018)diè statonel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio, dopo l’inchiesta Pasimafi, l’indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti: eraperd’ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell’ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ipotizzare un legame tra le inchieste e la morte.era finito nel registro degli indagati per una intercettazione in cui diceva di aver modificato il regolamento: “Perché, addirittura per lui, ho… in modifica il prossimo senato e Cda… il regolamento… per il trasferimento dei ricercatori… da altri atenei che noi non abbiamo … in modo che avendo quel regolamento possiamo procedere!”. Il professore aveva deciso di lasciare e si era dimesso ...