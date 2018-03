Parlamento : al via confronto su presidenze - dialogo M5S-Lega/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Oggi all’assemblea degli eletti azzurri, Berlusconi ha delineato uno schema che poco combacia con quello di Salvini. Se per il leader leghista “tutto fuorchè il Pd”, il Cavaliere continua a guardare ai dem come un interlocutore privilegiato. Certo Salvini, almeno per il momento, assicura di muoversi in concerto con la coalizione e ha risposto un secco “no” alla domanda se veda possibile un patto ...

EMA - Commissione Ambiente EuroParlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Teleborsa, - Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del ...

EMA - Commissione Ambiente EuroParlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del Farmaco, ...

Ema : missione EuroParlamento in viaggio per Amsterdam - decisiva per il voto : E’ partita questa mattina per Amsterdam la missione della Commissione Envi del Parlamento europeo, che dovrà valutare l’adeguatezza delle soluzioni fornite dal Governo dell’Aja per ospitare l’Ema, prossima a trasferirsi da Londra per via della Brexit. La delegazione, guidata da Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), relatore sulla proposta di Regolamento che assegna la nuova sede ad Amsterdam, è partita dalla stazione di ...

Agenzia del farmaco - via libera del Parlamento europeo alla missione ad Amsterdam. Milano spera : Gli inviati di Strasburgo verificheranno le condizioni del trasloco della sede dell'Ema da Londra. Milano spera di poter rientrare in gioco in caso di conferma dei ritardi nella consegna. La missione si svolgerà il 22 febbraio prossimo

Rinviato la seduta del Parlamento catalano. Puigdemont resta candidato - ma gli indipendentisti si spaccano : Carles Puigdemont, almeno oggi, non sarà presidente della Catalogna. Il presidente del parlamento di Barcellona, Roger Torrent, ha Rinviato la seduta del parlamento di Barcellona, che doveva eleggere il capo della Generalitat. Uno spostamento a data da destinarsi, almeno dieci giorni, che ha fatto arrabbiare non poco l’ex presidente esule a Bruxell...