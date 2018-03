Parco dell’Aspromonte | avviato il primo monitoraggio dei rapaci rupicoli | Falco

Parco dell’Aspromonte - Bagaladi : l’Ente presenta dati del “campionamento sulla trota autoctona” : Giovedì 8 marzo alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Municipio di Bagaladi (RC), si terrà un’assemblea pubblica nella quale verranno illustrati i dati del “campionamento in zona” sulla “trota autoctona”, durati un anno, promossi in collaborazione dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e l’Università di Messina. Saranno presenti il Responsabilità del Servizio Biodiversità dell’EPNA, Antonino Siclari, e i Professori Domenico Trombetta e ...

Meeting AIGAE nel cuore del Parco dell’Aspromonte : tra itinerari naturalistici inediti - grotte e borghi fantasma : “Nel solo 2017 sono stati censiti ben 30.000 tra cicogne e rapaci che hanno attraversato l’Aspromonte nella stagione tardo – estiva e autunnale. Si tratta di un numero rilevante, che conferma l’importanza internazionale del sito di osservazione. L’Aspromonte si affaccia direttamente sullo Stretto, il che lo rende uno dei pochissimi “colli di bottiglia” dove si incanalano i flussi di avifauna migratoria, che sfruttano l’ultimo ...

il Parco NAIGAE - boom del turismo ambientale : il Parco Nazionale dell’Aspromonte ospiterà il Meeting nazionale delle Guide : “Aspromonte per quattro giorni capitale del turismo ambientale. Sarà il Parco nazionale dell’Aspromonte ad ospitare il prossimo Meeting nazionale, primaverile, delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Con il Parco c’è stata subito intesa e siamo felici di poter ritornare nei luoghi in cui le Guide mossero i primi passi ben 25 anni fa. Oggi il turismo ambientale in Italia è in crescita, AIGAE è in crescita ed interpreta la giusta formula ...

Ambiente : il Parco dell’Aspromonte organizza un corso sul riconoscimento degli uccelli rapaci europei : “Conoscere per tutelare”: il Parco Nazionale dell’Aspromonte, riconoscendo la fondamentale importanza della conoscenza del territorio e delle sue potenzialità naturalistiche come presupposto per il rispetto e la tutela dell’Ambiente, ha organizzato un corso di formazione finalizzato al riconoscimento degli uccelli rapaci europei. Si tratta di un “corso avanzato”, rivolto cioè ad ornitologi e appassionati dotati di una certa esperienza e ...

Ambiente : Processionaria del Pino - il Parco dell’Aspromonte avvia azione di sistema a Canolo : Saranno avviate a breve le attività di monitoraggio della Processionaria nei siti più “sensibili” del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’azione integrata prenderà le mosse dal territorio di Canolo (prescelto come caso-studio vista la rappresentatività del fenomeno) e prevede, oltre al contrasto del patogeno, anche una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione. L’attività, concertata con la Commissione Straordinaria ...

Ambiente e Turismo : Bandiera Arancione a due Borghi del Parco dell’Aspromonte : Sono due i Borghi del Parco dell’Aspromonte, Bova e Gerace, a cui viene confermata la Bandiera Arancione, il prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale rivolto ai Comuni dell’entroterra con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. In tutta Italia, per il triennio 2018-2020, sono soltanto 227 i piccoli Comuni premiati dal Touring Club Italiano, sei quelli calabresi. Era l’anno 2015 quando, per la prima volta nella storia del territorio ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : 22 nuovi interventi economici e sociali programmati e finanziati dall’Ente : Ci sono tre fattorie didattiche e quattro nuovi percorsi naturalistici; Musei civici e Mercati dei Contadini per la commercializzazione di prodotti enogastronomici a “km0”; e ancora il restauro di Castelli e Aree archeologiche, la realizzazione di Rifugi e Aree Camper e Campeggi, nonché di piccoli impianti per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Cambia volto l’Aspromonte e lo fa attraverso 22 nuovi interventi economici e sociali ...