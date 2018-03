Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 | Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di mercoledì 14 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI mercoledì 13 marzo SCI ALPINO SLALOM GIGANTE FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Melissa Perrine / Christian Geiger SLALOM GIGANTE FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Mollie Jepsen SLALOM GIGANTE FEMMINILE – SITTING Momoka Muraoka Linda van Impelen Claudia Lösch SLALOM GIGANTE MASCHILE – ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli out in una combinata ricca di sorprese - terzo oro per Henrieta Farkašová : La quarta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nel biathlon, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo le due medaglie conquistate in discesa e supergigante, lo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, accompagnato come al solito dalla guida Fabrizio Casal, era atteso alla ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di martedì 13 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI martedì 13 marzo SCI ALPINO COMBINATA ALPINA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Melissa Perrine / Christian Geiger COMBINATA ALPINA FEMMINILE – STANDING Mollie Jepsen Andrea Rothfuß Alana Ramsay COMBINATA ALPINA FEMMINILE – SITTING Anna-Lena Forster Anna Schaffelhuber Momoka Muraoka COMBINATA ALPINA MASCHILE – ...

Paralimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang : programma - italiani. Le medaglie del biathlon. Risultati 4^ giornata : PARALIMPIADI INVERNALI 2018: programma, Risultati live e italiani in gara oggi 13 marzo a Pyengchang. Attenzione al duo Bertagnolli-Casal protagonisti oggi in Super combinata. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:02:00 GMT)

Paralimpiadi invernali - argento per Manuel Pozzerle nello snowboard cross : Medaglia d'argento per Manuel Pozzerle nello snowboard cross di categoria upper limb. L'azzurro è stato sconfitto in finale dall'australiano Patmore. Sfuma, pertanto, il sogno della medaglia più ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Manuel Pozzerle rimpingua il medagliere con un argento. Il canadese Brian McKeever da leggenda : La terzaa giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di nove nuovi titoli, quattro nello sci di fondo e cinque nello snowboard, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo le due medaglie arrivate dallo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, sempre accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, l’Italia ha conquistato un argento anche nello ...

Medagliere Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia 14^ dopo tre giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 6 5 4 15 2 France (FRA) 3 3 3 9 3 Ukraine (UKR) 3 2 4 9 4 Neutral Paralympic ...

Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard alle Paralimpiadi invernali : Lo snowboarder italiano Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard cross per atleti con disabilità agli arti superiori alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. È la terza medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi, dopo quelle vinte nel fine settimana da Giacomo Bertagnolli The post Manuel Pozzerle ha vinto la medaglia d’argento nello snowboard alle Paralimpiadi invernali appeared first on Il Post.

Paralimpiadi invernali - Bertagnolli-Casal bis d'argento : Lo sport. Pallavolo. La Diatec vince al tie break la prima partita dei playoff scudetto contro Verona battuta per 3 a 2. Gara 2 è in programma sabato a Verona in caso di vittoria la Diatec vola in ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di lunedì 12 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI lunedì 12 marzo SCI DI FONDO 20 KM MASCHILE – STANDING Ihor Reptyukj Benjamin Daviet Håkon Olsrud 20 KM MASCHILE – IPOVEDENTI Brian McKeever / Graham Nishikawa Yury Holub / Dzmitry Budzilovich Thomas Clarion / Antoine Bollet 15 KM FEMMINILE – IPOVEDENTI Sviatlana Sakhanenka / Raman Yashchanka Oksana Shyshkova / Vitaliy Kazakov Mikhalina Lysova / Alexey Ivanov 15 KM FEMMINILE ...

Paralimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang : Manuel Pozzerle argento nello snowboard cross. Risultati 3^ giornata : Paralimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Manuel Pozzerle argento nello snowboard cross, per l'Italia è la terza medaglia. Risultati 3^ giornata, c'è anche l'hockey(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:53:00 GMT)

Paralimpiadi invernali 2018 - Bertagnolli-Casal bis. Argento nel SuperG : Seconda medaglia per l'atleta ipovedente, accompagnato da Fabrizio Casal, dopo il bronzo in discesa libera

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali : è la loro seconda medaglia : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di argento nel supergigante per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la sua guida Casal hanno così ottenuto la loro secondo medaglia olimpica The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali: è la loro seconda medaglia appeared first on Il Post.