Palermo | mini serra di marijuana in armadio camera da letto | denunciato 19enne

Palermo : a Sala delle Lapidi un intergruppo consiliare al femminile : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Un intergruppo consiliare costituito da tutte le consigliere donne del Comune di Palermo. L'intergruppo è stato istituito ieri, nella giornata internazionale della donna, su volante delle consigliere elette a Sala delle Lapidi. "L'intergruppo consiliare si inserisce nel

Palermo - somministrano a un neonato gas al posto dell'ossigeno - il giudice : 'Condotte gravi e superficiali' : Hanno somministrato a un neonato protossido di azoto invece di ossigeno per 68 minuti. Un errore macroscopico costato al piccolo una paralisi cerebrale infantile e danni permanenti. A distanza di ...

Degrado negli uffici comunali di Villaseta - Palermo incalza l'amministrazione : Montagne di rifiuti in strada, Todaro: 'Avviare subito bonifica della zona' 3 Degrado negli uffici comunali di Villaseta, Palermo incalza l'amministrazione 4 Il Pd presenta i candidati alla camera, ...

Palermo - pestato dirigente di Forza Nuova. Rivendicazione : ‘Uomini di poco conto si sgretolano sotto colpi dell’antifascismo’ : “Chi afferma che esista una ‘minaccia fascista‘, a Palermo come in tutta la Sicilia, dovrà ricredersi: questi uomini di poco conto appartenenti a formazioni neofasciste, che fanno di razzismo e discriminazioni il loro manifesto politico nonché la costruzione della loro identità forte e battagliera, si sgretolano in men che non si dica sotto i colpi ben assestati dell’antifascismo“. Quello appena letto è solo un passaggio ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello fa esplodere Palermo. 15-10 alla Russia - dominio assoluto. L’Italia vince il girone : Si chiude con la terza vittoria consecutiva un trionfale girone preliminare di Europa Cup, nuova manifestazione continentale di Pallanuoto, per il Settebello: a Palermo il pubblico di casa può gioire per i trionfi della compagine guidata da Sandro Campagna. Oggi nel terzo ed ultimo incontro gli azzurri si sono imposti per 15-10 sulla Russia. Ovviamente arriva il primato nel raggruppamento. Primo quarto molto equilibrato, con i russi che ...

Boom boom Empoli - dominio sul campo del Bari : il Palermo vince con il minimo sforzo - blitz del Foggia ed il Parma respira [FOTO] : 1/43 LaPresse/Alessandro Fiocchi ...

Giustizia : Corte appello Palermo - omicidi raddoppiati - +267% femminicidi : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Aumentano più del doppio, rispetto allo scorso anno, il numero di omicidi volontari consumati nel distretto della Corte di appello di Palermo. Dai 44 delitti consumati fra luglio del 2015 e giugno del 2016, si è passati a 100 delitti. In crescita, anche se in maniera p

**Palermo : in corso sequestro liste elettorali a sostegno Ferrandelli alle amministrative** : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo, come apprende l'Adnkronos, si trovano negli uffici elettorali del Comune di Palermo per eseguire un decreto di sequestro emesso dalla Procura che riguarda la documentazione relativa alle liste e

Palermo : Ferrandelli - piano mobilità flop di questa amministrazione : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Il piano mobilità del Comune di Palermo è un fallimento di questa amministrazione". Non usa mezzi termini il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli dopo che oggi, a Sala delle Lapidi, l’assessore Iolanda Riolo "non si è presentata e la seduta è stata rinviata per l

Palermo - il tradimento della moglie dietro la sparatoria in via Aosta : fermati 3 uomini : Palermo, il tradimento della moglie dietro la sparatoria in via Aosta: fermati 3 uomini Ci sarebbe una storia di tradimenti alla base della spedizione punitiva che ha provocato il ferimento di un uomo e della suocera in via Brigata Aosta. Decisive le intercettazioni ambientali.Continua a leggere Ci sarebbe una storia di tradimenti alla base della […] L'articolo Palermo, il tradimento della moglie dietro la sparatoria in via Aosta: fermati ...

Palermo : sparatoria via Brigata Aosta - feriti due condomini ma obiettivo era pregiudicato : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - Proseguono le indagini della polizia sulla sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione l'obiettivo dell'agguato sarebbe stato Francesco Fragale, 29 anni, pregiudicato. L'uomo però è r

Palermo : sparatoria in condominio di via Brigata Aosta - due feriti (2) : (AdnKronos) - Sono un uomo e una donna, le due persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. I due, che sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita, sarebbero stati colpiti mentre si trovano in due piani dive