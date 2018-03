Pagelle TV della Settimana 5-11 03 2018 Promossi La7 e Antonia Klugmann Bocciati

Pagelle / Roma Shakhtar (1-0) : i voti della partita (Champions League ottavi) : PAGELLE Roma Shakhtar, 1-0 i voti della partita di Champions League: il gol di Edin Dzeko serve alla squadra giallorossa per ribaltare l'andata e qualificarsiai quarti di finale(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:25:00 GMT)

Pagelle/ Roma Shakhtar : i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo) : Pagelle Roma Shakhtar, i voti della partita di Champions League: nel ritorno degli ottavi di finale i giallorossi erano chiamati a rimontare la sconfitta dell'andata per qualificarsi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:45:00 GMT)

Tirreno-Adriatico 2018 - le Pagelle della settima tappa. Rohan Dennis è ancora il più forte - grande prova di Michal Kwiatkowski : Cala il sipario sulla Tirreno-Adriatico con l’australiano Rohan Dennis che vince la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, mentre Michal Kwiatkowski diventa il primo corridore polacco a conquistare la Corsa dei Due Mari. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis 10: dopo un anno il cronomen australiano si conferma ancora il più forte contro il tempo. Si tratta infatti ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le Pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel firma la doppietta - a Peter Sagan non basta una rimonta fenomenale : Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico arriva i bis per il tedesco Marcel Kittel, che dopo la vittoria di Follonica si ripete anche sul traguardo di Fano. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della sesta tappa. Marcel Kittel 10: alla viglia di questa corsa c’erano diversi dubbi sulla sua condizione e invece lui ha dimostrato su strada che è in grande forma. Due vittorie in cinque giorni che dimostrano ...

Pagelle / Genoa Milan (0-1) : Suso fondamentale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : Pagelle Genoa Milan (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). André Silva regala la vittoria ai rossoneri all'ultimo respiro, Suso decisivo nello sfornare l'assist(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Napoli (0-0) : dubbi su Rafinha. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Pareggio che è più importante per i nerazzurri, azzurri superati in classifica dalla Juventus.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Sfida di lusso tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e la capolista del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Tirreno-Adriatico 2018 - le Pagelle della quinta tappa. Adam Yates vince con un attacco magistrale - Kwiatkowski centra l’obiettivo - Nibali e Aru sottotono : La quinta tappa della Tirreno-Adriatico ha visto la vittoria in solitaria del britannico Adam Yates sul traguardo di Filottrano, in una giornata interamente dedicata al ricordo di Michele Scarponi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quinta tappa. Adam Yates 10: aveva già dimostrato di avere la gamba sull’arrivo di Trevi ed oggi si è andato a prendere la vittoria con un attacco magistrale. Il suo ...

Pagelle/ Genoa Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Genoa Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). I rossoneri provavano a riscattare a Marassi il passo falso interno negli ottavi di Europa League(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:05:00 GMT)

Tirreno-Adriatico 2018 - le Pagelle della quinta tappa. Adam Yates vince con un attacco magistrale - Kwiatkowski centra l’obiettivo - Nibali e Aru sottotono : La quinta tappa della Tirreno-Adriatico ha visto la vittoria in solitaria del britannico Adam Yates sul traguardo di Filottrano, in una giornata interamente dedicata al ricordo di Michele Scarponi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quinta tappa. Adam Yates 10: aveva già dimostrato di avere la gamba sull’arrivo di Trevi ed oggi si è andato a prendere la vittoria con un attacco magistrale. Il suo ...

Pagelle/ Juventus-Udinese (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Udinese: Fantacalcio, i voti della partita della 28^ giornata. Dopo l'impresa di Wembley i campioni d'Italia erano chiamati a ripartire in campionato, a caccia della vetta(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:08:00 GMT)

Cagliari-Lazio 2-2 : ecco le Pagelle della gara in Sardegna : Pareggio con goal tra Lazio e Cagliari. All’intervallo è 1-1: sardi in vantaggio dopo 25 minuti con Pavoletti, che segna in ribattuta dopo che Han aveva colpito la traversa. La Lazio pareggia 10 minuti dopo, grazie ad una sfortunata autorete di Ceppitelli. Nel secondo tempo un rigore di Barela ed un eurogoal di Immobile fissano la partita sul 2-2. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Cagliari-Lazio 2-2: ecco le pagelle della gara in ...

Serie A - Crotone-Sampadoria 4-1 - ecco le Pagelle della gara : Un Crotone fenomenale riesce ad avere la meglio della Sampdoria per 4-1. Calabresi perfetti nella prima frazione, la squadra di Genova molto al di sotto delle aspettative. La squadra di Zenga a segno con Trotta, due volte, e Stoian. Nella ripresa goal della bandiera per la Sampdoria di Zapata. all’86’ Clamorosa autorete di Viviano per il quattro a uno a favore del Crotone. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Serie A, ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le Pagelle della quarta tappa. Mikel Landa perfetto - che grinta per Fabio Aru - bocciato Chris Froome : La tappa regina della Tirreno-Adriatico non ha deluso le aspettative con i corridori che si sono dati battaglia sulle dure pendenze del Sassotetto, dove ha trionfato Mikel Landa davanti a Rafal Majka e George Bennett. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della quarta tappa. Mikel Landa 10: un grande ritorno per lo spagnolo, che dimostra di essersi meritato pienamente il ruolo di capitano alla Movistar. Oggi ...