PAGELLE Roma Shakhtar 1-0 | i voti della partita Champions League ottavi

Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : PAGELLE e tabellino : Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno ottavi Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE PAGELLE Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 1-0. Edin Dzeko domina la scena - gol e espulsione procurata : rosso a Ordets! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

LIVE PAGELLE Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 0-0 - i giallorossi inseguono i quarti di finale di Champions League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Benvenuti alle Pagelle LIVE di Roma-Shakthar Donetsk, match di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2018. I giallorossi sono chiamati alla rimonta dopo l’1-2 subito in Ucraina tre settimane fa, e per farlo si affidano al proprio undici titolare. Lo schema è il classico 4-3-3 con Alisson inossidabile tra i pali, linea difensiva composta da Kolarov, Manolas, Fazio e Florenzi, ...

Roma-Torino - le PAGELLE : Alisson inappuntabile - Florenzi e Radja da applausi : De Rossi torna bomber, Nainggolan uomo dell'assist, Schick crescita lenta. Manolas si 'stacca' su tutti. E poi c'è sempre la mano di Alisson, un custode. Alisson 7,5 La manona sbuca sempre quando meno ...

PAGELLE Roma-Torino 3-0 - Manolas goleador : Pagelle Roma-Torino 3-0- La Serie A torna in campo dopo la tragica morte di Davide Astori, il difensore della Fiorentina è stato trovato morto in albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. La 28^ giornata del massimo torneo italiano si apre con il botto, si sono affrontare Roma e Torino in una gara che ha regalato grosse emozioni. L’inizio della partita è di marca ospite, la squadra di Mazzarri tiene bene il campo e ...

LIVE Roma-Torino : voti - PAGELLE e azioni salienti : Roma-Torino è l'anticipo di serie A che seguiremo LIVE a partire dalle 20.45 di oggi venerdì 9 marzo con voti e pagelle, oltre che ovviamente le azioni salienti di questo match della ventottesima giornata di campionato. Emozioni in diretta testuali qui su Blasting News. Chi vincerà questa sfida? I pronostici pendono leggermente dalla parte dei giallorossi, ma occhio alle sorprese. Le probabili formazioni della partita Diamo uno sguardo dunque a ...