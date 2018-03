Pagelle Juventus Atalanta | Fantacalcio | i voti della partita Serie A recupero 26^

Le Pagelle di Juventus-Udinese : Ecco i voti della Juventus 6 SZCZESNY Impegnato subito, poi guarda. 6,5 DE SCIGLIO Fa il suo, anche perché Alì Adnan non combina chissà cosa e lui può anche spingere. 6,5 RUGANI Il ragazzo 'pulito' fa ...

Pagelle/ Juventus-Udinese (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Udinese: Fantacalcio, i voti della partita della 28^ giornata. Dopo l'impresa di Wembley i campioni d'Italia erano chiamati a ripartire in campionato, a caccia della vetta(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:08:00 GMT)

Juventus-Udinese 2-0 - i bianconeri non si fermano più - le Pagelle : Con un goal per tempo la Juventus si sbarazza della pratica Udinese. A segnare con una splendida punizione Dybala. Da segnalare il rigore di Higuain parato da Bizzarri con un grande intervento. Nella ripresa è ancora il forte argentino a chiudere la pratica su assist di Higuain. Udinese poco pericoloso. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Juventus-Udinese 2-0, i bianconeri non si fermano più, le pagelle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus-Udinese 2-0 : Pagelle e tabellino in diretta live : Juventus-Udinese, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle/ Tottenham-Juventus (1-2) - Sanchez e Vertonghen sciagurati : i voti della partita (Champions League) : Pagelle Tottenham-Juventus 1-2: i voti della partita. Higuain è d’oro (Champions League ritorno ottavi). Grandissima prestazione dell’attaccante argentino nella sfida contro gli Spurs(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Tottenham-Juventus - le Pagelle dei bianconeri : La Juventus vince il match di ritorno contro il Tottenham e stacca il pass per l'accesso ai quarti di Champions League. Cambia tutto in tre minuti. Sotto di un gol a inzio ripresa, i bianconeri ...

Pagelle Tottenham-Juventus 1-2 - Champions League : Higuain sontuoso - Dybala risolutore : La Juventus è ai quarti di finale di Champions League. Fantastica vittoria a Wembley contro il Tottenham in rimonta per 2-1 con le reti di Higuain e Dybala. Ecco le Pagelle dei bianconeri Buffon 6: qualche responsabilità sul goal di Son, dove non è perfetto nel tuffo. In precedenza alcuni interventi molto importanti. Anche nella ripresa è attento. Barzagli 5,5: Son è un cliente scomodissimo e il coreano lo fa penare con le sue continue ...

Pagelle Tottenham-Juventus 1-2 - Higuain strepitoso : Pagelle Tottenham-Juventus 1-2 – La Juventus prima gioca malissimo e rischia la debacle contro il Tottenham, poi reazione importantissima nella ripresa e la squadra di Allegri che ribalta lo svantaggio iniziale firmato da Son. Trascinato da un super Higuain la squadra bianconera supera con più di qualche problema il turno degli ottavi di finale e vola ai quarti con l’obiettivo di almeno bissare il risultato della scorsa stagione. ...

Pagelle/ Tottenham-Juventus : i voti della partita (Champions League ritorno ottavi - primo tempo) : Le PAGELLE di Tottenham Juventus: i voti a tutti i protagonisti della partita che si è giocata a Wembley ed è stata valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:30:00 GMT)

LIVE Pagelle Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : a Wembley in palio i quarti di finale. Tridente Dybala-Costa-Higuain : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La Juventus sogna di vivere domani una grande notte a Wembley nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono praticamente obbligati a vincere contro il Tottenham, dopo il 2-2 dell’andata a Torino, se vogliono proseguire il loro cammino in Europa. I primi 90 ...

LIVE Pagelle Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : a Wembley in palio i quarti di finale : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La Juventus sogna di vivere domani una grande notte a Wembley nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono praticamente obbligati a vincere contro il Tottenham, dopo il 2-2 dell’andata a Torino, se vogliono proseguire il loro cammino in Europa. I primi 90 ...

Lazio-Juventus - le Pagelle : Khedira annulla Milinkovic : 1 di 5 Successiva TORINO - Ecco le pagelle dopo la vittoria della Juventus all'Olimpico contro la Lazio: partita decisa dalla prodezza di Dybala al 93'. BUFFON 6 Un solo serio tentativo, quello di ...

Pagelle / Lazio Juventus (0-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 27^ giornata) : PAGELLE Lazio Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori della grande sfida all'Olimpico(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 20:33:00 GMT)

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : decide una magia di Dybala. Molto bene anche Rugani : decide una magia di Paulo Dybala. Un goal da fenomeno dell’argentino regala la vittoria alla Juventus contro la Lazio nel recupero. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che salgono in testa alla classifica. Queste le Pagelle della partita LAZIO Strakosha 6: riceve un solo tiro in porta e deve raccogliere il pallone in porta. Non può davvero nulla contro la giocata di Dybala Luiz Felipe 5: Dybala gli fa il tunnel proprio all’ultimo ...