Padoan e Di Maio | rissa sull' Europa

Di Maio : "No a governissimi - noi i vincitori" | Attacco a Padoan : "Avvelena i pozzi" : Il candidato premier di M5s: "Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia". "Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma".

Di Maio chiude a governo istituzionale e attacca Padoan : E che "la linea di politica estera del Movimento 5 stelle non tende a isolare l'Italia. L'Italia con noi resterà nell'Ue, alleata dell'Occidente e resterà all'interno della Nato".A quattro giorni ...

Di Maio chiude a governo istituzionale e attacca Padoan : Roma, 13 mar. , askanews, 'Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale. Nessuna ipotesi di governo di tutti'. Luigi Di Maio parla così alla stampa estera. All'incontro sono ammessi solo i ...

Padoan : «Per la Ue Italia elemento di incertezza». Di Maio : «Avvelena i pozzi» : le parole del ministro dell’economia dopo il vertice dell’Ecofin. Il leader dei Cinque Stelle alla stampa estera: «Il nostro programma non è mai stato estremista, le nostre misure economiche saranno sempre per la stabilità del Paese»

"Padoan avvelena i pozzi". Ed è scontro tra Di Maio e il Pd : 'Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa - commenta duramente Martina - Di Maio dovrebbe accorgersi che il ...

Di Maio a Stampa Estera 'No governo istituzionale. Voto non ci spaventa. Padoan avvelena i pozzi' : Poi l'affondo contro il ministro dell'Economia: 'Irresponsabile il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che oggi a Bruxelles ha risposto 'non so' sul pericolo di instabilità. Quasi una ...

Di Maio : "No al governo di tutti - gli italiani hanno scelto noi. Padoan irresponsabile" : Ed è durissimo con il ministro dell'Economia del governo Renzi: "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo trascinare le dinamiche economiche nelle ...

Elezioni : Anzaldi - vergognose parole Di Maio contro Padoan : Roma, 13 mar. , AdnKronos, 'Le parole di Di Maio contro il ministro Padoan sono vergognose: insultare con un lessico da brigantaggio il ministro dell'Economia in carica, in diretta tv di fronte alla stampa estera, proprio nei giorni in cui il governo si sta faticosamente impegnando per la presentazione del Def alla Commissione europea, è un'...

