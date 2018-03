PA ed efficienza energetica | risorse europee in scadenza a rischio burocrazia

efficienza - nel 2017 cresce la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica : Teleborsa, - Nel 2017 la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica , APE , continua a crescere con una spesa media prevista pari a 155 euro. Guardando ai prezzi rilevati nei capoluoghi di ...

efficienza - nel 2017 cresce la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica : Nel 2017 la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica , APE , continua a crescere con una spesa media prevista pari a 155 euro. Guardando ai prezzi rilevati nei capoluoghi di regione e prendendo ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Teleborsa, - Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 città italiane ...

Roma : tappa finale del roadshow ENEA per l’efficienza energetica : Martedì 13 marzo a Roma tappa finale del tour “Efficienza energetica on the road”, la prima campagna di informazione itinerante dell’ENEA in 10 città italiane per far conoscere le opportunità di un settore che ha visto 3,3 miliardi di investimenti legati agli ecobonus, oltre 15mila diagnosi energetiche di aziende e una crescita del 300% delle richieste di incentivi sul “Conto Termico” per interventi di efficienza della PA locale (dati 2016). Gli ...

Il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica : un’opportunità per le aziende e la pubblica amministrazione : Centocinquanta milioni di euro già resi disponibili dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ai quali si sommano altri 35 milioni di euro all’anno nel periodo 2018 – 2020. È questo l’ammontare previsto per il Fondo Nazionale di Efficienza Energetica, istituito tramite decreto attuativo lo scorso 28 dicembre dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. Il decreto, dopo il via libera da parte della Corte dei Conti, è stato ufficialmente ...

efficienza energetica - è arrivato il super-bonus : ecco tutti i motivi per rinnovare - mettere in sicurezza e rendere più efficienti i condomini : Non c’è posto migliore di casa propria. Ognuno di noi desidera che la propria abitazione sia esattamente come l’abbiamo sempre sognata: bella, confortevole e accogliente, ma anche sicura ed efficiente. Non sempre, però, il potere di decidere è tutto nelle nostre mani. Lo sanno bene i numerosissimi italiani che vivono in un condominio, circa il 60%, secondo i dati del Barometro dei servizi per la casa di Instapro, che molto spesso si ritrovano a ...

Industria : Bellanova - da Cipe risorse per efficienza energetica e imprese : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Nuove risorse per l’efficientamento energetico, sostegno alle imprese e allo sviluppo economico del Paese. Le ha stanziate il Cipe nella seduta di questa mattina a Palazzo Chigi. Alla seduta ha preso parte la viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova. “Parliamo di risorse importanti, per lo più destinate allo sviluppo e al rilancio del tessuto produttivo in particolare (ma non solo) nel ...

Snam : investe in settore efficienza energetica - accordo per acquisire Tep : Milano, 23 feb. (AdnKronos) – Snam ha siglato un accordo per l’acquisizione di una quota di controllo, pari all’82% del capitale, di Tep Energy Solution, una delle principali società italiane attive nel settore dell’efficienza energetica, come energy service company (Esco). L’intesa è avvenuta sulla base di un enterprise value riferito al 100% di Tep pari a 21 milioni di euro. Sono previsti un aggiustamento prezzo ...

Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica : un’opportunità per le aziende e la Pubblica Amministrazione : Lo scorso dicembre il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, hanno firmato il decreto di costituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica. Un provvedimento che favorisce il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. A questo proposito Kyoto Club ...

efficienza energetica : l’Enea mette il cappotto all’edificio [GALLERY] : 1/4 ...

Ambiente - Kyoto Club ed EU-ASE : cambiare la posizione italiana in Europa in favore dell’efficienza energetica : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise “di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il ...

EU-ASE e Kyoto Club si appellano al Ministro Calenda in favore dell’efficienza energetica : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il Consiglio dei ...

EU-ASE e Kyoto Club si appellano al Ministro Calenda : 48 ore perché la saggezza prevalga a tutela delle imprese italiane - cambiando la posizione italiana in Europa in favore dell’efficienza energetica. : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza Energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione Energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il Consiglio dei ...