Opere d’arte trafugate a L’Aquila dopo il sisma ritrovate in costiera amalfitana

Roma: 37 Opere d'arte recuperate dal mercato clandestino: Roma: Identificati dai Carabinieri ricettatori e collezionisti senza scrupoli Roma – I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato 37...

Migliori sfondi smartphone Android : i più belli con Opere d’arte - animali e natura via app (download) : Chi è stanco dell'aspetto del proprio smartphone Android, potrebbe essere interessato a nuovi sfondi da visualizzare sul suo display in ogni momento: magari quelli a disposizione del proprio device non bastano e alla caccia del più bello di cui vantarsi con amici e parenti, ecco che corre in aiuto il Play Store con una serie di applicazioni divise per tema dei soggetti protagonisti delle immagini da fissare sullo schermo. In questo articolo, ...

«Ecco come trasformo il mio eczema in Opere d’arte» : Quando il suo eczema esplode, tutto quello che Bronya Humphreys può fare è aspettare, applicare un po’ di crema idratante e rassicurare tutti i suoi fan di Instagram – che sono 70.800 – che tornerà presto a postare le foto dei suoi make up artistici. Quando la trentenne inglese era incinta della figlia Luna, ha sviluppato la depressione prenatale e, per superarla, ha cominciato a dedicarsi al make up. Quando la bimba è nata, l’eczema è ...

14 atti vandalici che sono vere Opere d’arte : Quando la street art si trasforma in pura genialità! L'articolo 14 atti vandalici che sono vere opere d’arte proviene da Buzzland.

Terremoto Marche - “Tesori Ritrovati” : in mostra le Opere d’arte dei territori colpiti : Nella seconda metà del 2018 l’Università di Camerino, Comuni di San Severino, Camerino e San Ginesio, varie Unioni Montane, con il sostegno dall’Arcidiocesi di Camerino organizzeranno la mostra “Tesori Ritrovati”: verranno esposti anche la Madonna della Pace del Pinturicchio e la Natività di Lorenzo d’Alessandro provenienti da San Severino Marche. In mostra opere d’arte tra tele e sculture, ma anche arredi ...

Questo cane salverà le Opere d’arte a Boston : Il Museum of Fine Arts sta sperimentando un addestramento per fargli riconoscere l'odore di tarme e altri insetti infestanti che potrebbero rovinare le collezioni The post Questo cane salverà le opere d’arte a Boston appeared first on Il Post.

Roma : museo virtuale per le Opere d’arte colpite dal sisma [GALLERY] : 1/15 LaPresse/Vincenzo Livieri ...

Opere d'arte salvate dal sisma del 2016 rivivono in mostra 3D: Roma– Grazie al Codacons e al ministero dei Beni culturali migliaia di Opere d'arte scampate al terremoto del centro-Italia tornano a vivere. Il progetto sara'...

