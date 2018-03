Omicidio Pescara | due auto sequestrate | per la morte di Alessandro si punta su pista

Omicidio Pescara - due auto sequestrate : per la morte di Alessandro si punta sul movente familiare : Al momento ancora nessun indagato. L'attenzione degli inquirenti concentrata sui dissidi familiari legato ad alcune attività economiche

Pescara - Omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

Alessandro Neri/ Omicidio di Pescara - movente economico? Indaga anche la Finanza (Chi l'ha visto) : Alessandro Neri è stato ucciso da qualcuno che conosceva? Il movente economico è solo una delle piste: gli ultimi aggiornamenti a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Omicidio Alessandro Neri - tutti i misteri del ragazzo ucciso a Pescara Video : Cosa c'è dietro la morte di Alessandro Neri, il ragazzo di Spoltore trovato morto nel pescarese [Video] nei pressi del torrente di via Vallelunga nei giorni scorsi? E' la domanda che si stanno ponendo gli inquirenti in questi giorni di indagini complesse. 'Ogni ipotesi resta aperta' fanno sapere gli investigatori, soprattutto alla luce dell'esito dell'autopsia: Alessandro non si è difeso e, dunque, con ogni probabilita', conosceva bene il suo ...

Omicidio Pescara - vittima raggiunta da 2 colpi : il mortale alla testa - : A rivelarlo è stato il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara. Il proiettile che ha ucciso Alessandro Neri è stato recuperato durante l'autopsia. L'arma usata sarebbe di piccolo calibro. Al ...

Omicidio Pescara. Caccia ai killer di Alessandro - ascoltata di nuovo la mamma : Gli investigatori stanno lavorando sui tabulati telefonici per capire con chi il ragazzo sia entrato in contatto prima di essere ucciso. Sui social - da quanto è emerso da alcune testate locali - è circolata una lettera anonima, tutta da verificare, in cui si faceva riferimento alle cattive amicizie che la famiglia ha lasciato in Veneuzuela e che Alessandro sia stato ucciso da sicari incaricati proprio da qualcuno del Sud America

Omicidio Pescara - nessun segno di colluttazione sul corpo del 29enne - : Gli inquirenti hanno ascoltato di nuovo la madre di Alessandro Neri, il ragazzo di Spoltore ucciso con un colpo di arma da fuoco e trovato morto giovedì scorso a Fosso Vallelunga. Si indaga per ...

Omicidio Pescara - da autopsia elementi utili alle indagini - : Massimo riserbo sui risultati degli esami che dovrebbero aver chiarito i tempi della morte e la distanza da cui è stato sparato il colpo che ha ucciso Alessandro Neri . Attesa anche per gli esiti dell'...

