Omicidio Kuciak | premier slovacco Fico annuncia dimissioni

‘Ndrangheta - frutta dal Sudamerica per importare cocaina : 17 arresti. C’è anche Vadalà - coinvolto nell’ Omicidio Kuciak : Era stato arrestato e rilasciato con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Jan Kuciak , il giornalista assassinato il 26 febbraio in Slovacchia. Ora finisce nuovamente agli arresti. C’è anche il calabrese Antonino Vadalà tra le diciassette persone coinvolte nell’inchiesta anti droga della procura di Venezia. Per undici è stata ordinata la custodia cautelare, per sei invece l’obbligo di dimora: sono tutti ...

Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’Omicidio del giornalista Ján Kuciak : Sono stati rilasciati sei dei sette italiani che erano stati fermati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Repubblica ha scritto che «i sei italiani Sono stati rimessi in libertà intorno alla mezzanotte. Uno di loro è stato portato in ospedale The post Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.