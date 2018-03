Omicidio Idy Diene e l' attualità del razzismo | l' effetto alone

Blastingnews

: L'omicidio di Idy Dienec per mano di uno squilibrato, ora agli arresti, ha colpito tutta Firenze. Comprendiamo il d… - DarioNardella : L'omicidio di Idy Dienec per mano di uno squilibrato, ora agli arresti, ha colpito tutta Firenze. Comprendiamo il d… - ilariasesana : RT @tomasomontanari: Meglio tardi che mai: ci volevano 20.000 persone in piazza e lo sdegno dei ragazzi delle scuole per svegliare il sinda… - filotesa : RT @DinamoPress: #Firenze: Terminata la manifestazione #antirazzista per l'omicidio di Idy Diene, 30 mila persone hanno invaso la città per… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Blood has just one colour”. Chissà se se ne è ricordato Roberto Pirrone quel 5 marzo, mentre colmo di odio e insofferenza vagava per Firenze, in cerca di qualcosa, o qualcuno, su cui riversare l’insoddisfazione di se stesso. Così Idycadde a terra e la risposta, anche se prevedibile, apparve in quel momento certa. Quei sei colpi di pistola lo hanno mostrato a tutti sul ponte. Roberto cercava un capro espiatorio. I debiti lo attanagliavano, i litigi con la moglie diventavano sempre più frequenti e lui non cercava altro che una via di fuga, un posto sicuro dove non essere più la pecora nera, se il nero era la costante. Tra il carcere e la città invisibile scelse la prima, e a rimetterci fu una vita che dal punto di vista dell’assassino valeva meno di molte altre. Sul ponte erano stati tanti i corpi che sarebbero potuti cadere esanimi, per servire lo scopo di un uomo in fuga da se ...