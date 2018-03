Omicidio del giornalista Kuciak | il premier slovacco annuncia le dimissioni

Omicidio Pescara - forse una svolta : sequestrate due auto ai familiari della mamma di Alessandro : Potrebbe esserci una svolta nel caso del giovane ucciso a colpi di pistola e trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro un'Audi Q5, prelevata a casa di Gaetano Lamaletto, il nonno materno di Alessandro Neri, e una Mercedes nell'azienda vitivinicola di famiglia

È stata come un'esecuzione mafiosa. La mafia uccide così, con un colpo alla testa e uno al cuore. Gli inquirenti che stanno seguendo il caso dell'Omicidio di Alessandro Neri, il giovane di Spoltore ucciso a Pescara nei giorni scorsi, non hanno dubbi sul definire le modalita' dell'uccisione di 'Nerino'. Intanto proseguono le indagini: la Finanza sta indagando sullo stato patrimoniale della famiglia La Finanza indaga sullo stato patrimoniale della ...

“Come può averlo fatto”? Le parole che incastrano Sergio Papa del duplice Omicidio di Cison : A pronunciare quelle parola sono stati i genitori dell'indagato, che nel frattempo è in stato di fermo in carcere e continua a professarsi innocente.Continua a leggere

"Blood has just one colour". Chissa' se se ne è ricordato Roberto Pirrone quel 5 marzo, mentre colmo di odio e insofferenza vagava per Firenze, in cerca di qualcosa, o qualcuno, su cui riversare l'insoddisfazione di se stesso. Così Idy Diene cadde a terra e la risposta, anche se prevedibile, apparve in quel momento certa. Quei sei colpi di pistola lo hanno mostrato a tutti sul ponte. Roberto cercava un capro espiatorio. I debiti lo ...

Aldo Moro - docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’Omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...

Omicidio Alessandro Neri : si indaga sulla Fiat 500 al centro del giallo : Due colpi di pistola da distanza ravvicinata, uno dei quali - esploso dietro la nuca - è stato fatale. Ci sono novità in merito all'Omicidio di

Cosa c'è dietro la morte di Alessandro Neri, il ragazzo di Spoltore trovato morto nel pescarese nei pressi del torrente di via Vallelunga nei giorni scorsi? E' la domanda che si stanno ponendo gli inquirenti in questi giorni di indagini complesse. 'Ogni ipotesi resta aperta' fanno sapere gli investigatori, soprattutto alla luce dell'esito dell'autopsia: Alessandro non si è difeso e, dunque, con ogni probabilita', conosceva bene il suo ...

Schwarzenegger prepara una causa epocale : denuncerà i big del petrolio per "Omicidio volontario" : L'ex Terminator ed ex governatore della California è già al lavoro con alcuni studi legali. Sostiene che i produttori di petrolio, pur essendo consapevoli degli effetti nocivi dei loro prodotti, hanno preferito tacere

Omicidio giornalista slovacco - si dimette ministro dell'Interno : caduta un'altra testa dopo l'Omicidio in Slovacchia del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata. Il ministro dell'Interno di Bratislava, Robert Kalinak, ha infatti presentato le sue ...