Olimpiadi : Cdv - Comuni del Veneto si uniscano in questo importante progetto : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Olimpiadi invernali 2026: dopo i No degli altoatesini, tutti i Comuni del Veneto si uniscano in questo importante progetto. La posta in gioco è molto alta”. è la volontà espressa dal Consigliere regionale Stefano Casali di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà sostenuto dai colleghi Andrea Bassi e Fabiano Barbisan, nonché dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, dopo ...