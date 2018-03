Oggi al Nazionale il dibattito urgente su AutoPostale

Candidatura di Porto Marghera ad ospitare il primo Centro internazionale per gli studi sulla generazione di energia elettrica : Oggi ... : Noi crediamo nella tecnica e nella scienza. Il tema è quello delle competenze e bisogna considerare che la crescita di Marghera e di Venezia, in questi anni, è legata allo sviluppo delle ...

Amazfit Cor è disponibile da Oggi anche in versione internazionale - a 65 euro : A qualche mese di distanza dal lancio della versione cinese, la smartband Amazfit Cor è disponibile anche in versione internazionale, al prezzo di 79,99 dollari, circa 65 euro al cambio attuale. L'articolo Amazfit Cor è disponibile da oggi anche in versione internazionale, a 65 euro proviene da TuttoAndroid.

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : appello di Di Maio all'unità nazionale (12 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: appello di Di Maio. Incendio in una cartiera a Cologno Monzese. Cina, approvata modifica della Costituzione. Il ricordo di Astori. (12 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 02:32:00 GMT)

8 marzo - Oggi sciopero generale nazionale : Trasporto pubblico locale, treni, aerei, scuole e uffici pubblici a rischio in tutta Italia per lo sciopero generale nazionale di 24 ore. La protesta in occasione dell'8 marzo, per la "Giornata ...

Perché Oggi è la Giornata internazionale della donna : (foto: Ap/LaPresse) Come ogni anno, l’8 marzo si celebra la Festa della donna la cui definizione corretta è Giornata internazionale della donna. Quest’anno il messaggio della festa sarà molto politico: in oltre 70 paesi le donne si riuniranno attorno ai movimenti femministi. Da noi il riferimento è Non una di meno, che chiede uno sciopero di 24 ore con queste motivazioni: “Il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue ...

Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : È stato invece sospeso quello dei medici The post Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.

Torneo Internazionale "Roma Caput Mundi" : ecco tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND - InfoOggi.it : Per la prima volta tutte le partite della Rappresentativa Under 18 LND saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e sulla pagina Facebook, dove gli utenti ...

Canottaggio - l'otto azzurro assoluto vince l'Internazionale 'D'Inverno sul Po' disputata Oggi a Torino : Oro anche per due dei componenti del quattro senza campioni del mondo 2017, Piero Sfiligoi , CC Saturnia, e Leone Maria Barbaro , Tirrenia Todaro, , che gareggiavano nel quattro di coppia senior ...

News sportive 8/2/2018 - Rivoluzione Cavs - Balotelli in Nazionale e il nuovo scandalo doping nel ciclismo : le notizie di Oggi [GALLERY] : Scontro tra il legale di Schwazer e quello della Iaaf , LaPresse/Claudia Fornari, Tennis " Giornata sfortunata per gli italiani impegnati in giro per il mondo. Andreas Seppi ko a Sofia contro Muller. ...