‘Ode plutonia’ | di Allen Ginsberg | quando la Beat Generation incontra il punk

(Di mercoledì 14 marzo 2018) I testi raccolti in Ode plutonia. Poesie 1977-1980, di(edizione curata da Leopoldo Carra, traduzione di Leopoldo Carra e Luca Fontana, Il Saggiatore), sono tra i miei preferiti tra quelli della sconfinata produzione dell’autore di Newark. Fin da subito, con Blues del soffione, è visibile una maturità stilistica che comunque mantiene la visionarietà e la capacità iperrealista dei lavori precedenti. 1977 – anno incandescente per l’Occidente, e non solo, orfano del Vietnam e dellalesmania, gettato verso gli anni Ottanta con addosso il nefasto lezzo del disastro ecologico. È di questo che parlano i versi diin questo libro: della minaccia nucleare e dell’inquinamento globale. La stessa poesia che dà il titolo alla raccolta è frutto della partecipazione attiva dell’autore alla manifestazione svoltasi in Colorado presso gli ...