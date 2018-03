Nuovo governo | il centrodestra si sdoppia

Tajani : "No a pressioni su Italia per Nuovo governo" : Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani invita a non 'esagerare' con le pressioni sull'Italia affinché formi un governo, poiché dopotutto, spiega a margine dei lavori della plenaria a ...

Di Maio 'Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania. Su presidenti delle Camere non si gioca la partita del governo' : Vogliamo 'uno Stato che, sul modello dei paesi più liberali, quando una persona viene licenziata, la prenda per mano e la porti a un reinserimento nel mondo del lavoro. Nessuno potrà starsene sul ...

Germania : il Nuovo governo ha giurato : ... in quota Spd, ministro delle Finanze; Horst Seehofer in quota Csu, ministro degli Interni e della Patria; Heiko Maas, Spd, ministro degli Esteri; Peter Altmaier, Cdu, ministro dell'Economia e dell'...

Migranti : Ue - Nuovo governo Italia continui collaborare : "Per la politica migratoria Ue contiamo molto sul ruolo dell'Italia , perché non è un piccolo stato membro e i suoi cittadini sono tra i più europeisti", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del ...

Nuovo governo - ecco la strategia del Quirinale : Niente fretta e governo unitario: Mattarella vuole un esecutivo in grado di scrivere la Finanziaria. I colloqui con i partiti potrebbero iniziare dopo Pasqua governo di scopo, tecnico o del Presidente.

Nuovo governo - Delrio : “Se Mattarella chiederà di formarne uno - si valuterà”. Orlando : “Basta dire : arrangiatevi” : I conti per una possibile maggioranza si fanno anche, forse soprattutto, al Quirinale. E se quindi il presidente della Repubblica chiedesse un ulteriore sforzo al Partito Democratico? Se il Colle chiedesse ai democratici di fare un governo? “Si valuterà”, risponde il ministro Graziano Delrio, nome forte per la segreteria di passaggio dall’assemblea di aprile alle primarie (ma lui smentisce ancora: “Ci sono persone più ...

Padoan - l'Ue faciliterà transizione con il Nuovo governo : Il governo uscente sta lavorando solamente al quadro tendenziale. Lo assicura il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, oggi 12 marzo 2018 a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo

Conti pubblici - Padoan : Ue aspetta Nuovo governo per dare pagella all'Italia : ... che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza pubblica definite in base a questo quadro'. ...

Italia nel caos col Nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it

Bruxelles aspetta al varco il Nuovo governo : La transizione è stata messa a punto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un faccia a faccia prima della riunione dell'...

Padoan - l'Ue faciliterà transizione con il Nuovo governo : "Il governo sta lavorando sul quadro tendenziale, che comprende gli aggiornamenti in base alle variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale, e alle nuove proiezioni del PIL e della ...

Bruxelles aspetta al varco il Nuovo governo. Il giudizio sulla parte più spinosa del Def riguarderà i nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...

