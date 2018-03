Nuovo governo | ecco la strategia del Quirinale

Nuovo governo - Delrio : “Se Mattarella chiederà di formarne uno - si valuterà”. Orlando : “Basta dire : arrangiatevi” : I conti per una possibile maggioranza si fanno anche, forse soprattutto, al Quirinale. E se quindi il presidente della Repubblica chiedesse un ulteriore sforzo al Partito Democratico? Se il Colle chiedesse ai democratici di fare un governo? “Si valuterà”, risponde il ministro Graziano Delrio, nome forte per la segreteria di passaggio dall’assemblea di aprile alle primarie (ma lui smentisce ancora: “Ci sono persone più ...

Padoan - l'Ue faciliterà transizione con il Nuovo governo : Il governo uscente sta lavorando solamente al quadro tendenziale. Lo assicura il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, oggi 12 marzo 2018 a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo

Conti pubblici - Padoan : Ue aspetta Nuovo governo per dare pagella all'Italia : ... che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza pubblica definite in base a questo quadro'. ...

Italia nel caos col Nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it

Bruxelles aspetta al varco il Nuovo governo : La transizione è stata messa a punto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un faccia a faccia prima della riunione dell'...

Padoan - l'Ue faciliterà transizione con il Nuovo governo : "Il governo sta lavorando sul quadro tendenziale, che comprende gli aggiornamenti in base alle variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale, e alle nuove proiezioni del PIL e della ...

Bruxelles aspetta al varco il Nuovo governo. Il giudizio sulla parte più spinosa del Def riguarderà i nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...

Nuovo governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riportare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Silvio Berlusconi : 'PD sostenga il Nuovo governo. No al partito unico con la Lega' : Ma io continuo a pensare che come in tutto il mondo il futuro sara' dei liberali, dei cattolici, dei moderati'. Correlati [ governo ], [ lega ], [ pd ], [ responsabilità ], [ salvini ], [ Silvio ...

Fi - Berlusconi al Pd : 'Dovete sostenere il Nuovo governo' : Ma io continuo a pensare che - come in tutto il mondo - il futuro sarà dei liberali, dei cattolici, dei moderati".

Governo : Berlusconi - Salvini scelga via più giusta ma Nuovo voto pessimo segnale : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Credo che in questa fase tocchi a Salvini scegliere la strada che ritiene più opportuna. Credo che responsabilità significhi prendere atto del fatto che Salvini è il leader del partito più votato all’interno della coalizione più votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non ...

Silvio Berlusconi alla Stampa - "serve anche il Pd nel Nuovo Governo" : Le elezioni hanno detto due cose: "che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può pensare di non farsi carico della necessità che il Paese sia governato". Messaggio ai 5 Stelle per dire che l'incarico tocca al centrodestra, ma soprattutto messaggio al Pd, che non può escludersi dalla partita. ...