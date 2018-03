Nuovi video di Attack on Titan 2 mostrano il filmato di apertura e gameplay

A Way out : due Nuovi video gameplay per l'action co-op dei creatori di Brothers : A Tale of Two Sons : Mancano sono 10 giorni all'uscita di A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios in arrivo il 23 marzo su PC, Xbox One e PS4. Con l'appropinquarsi della data d'uscita, stanno spuntando in rete tantissimi video di gameplay del gioco, utili per farsi un'idea della peculiare esperienza che A Way Out potrà offrire ai giocatori.Nel primo video, girato dai colleghi di Eurogamer.net, possiamo goderci la fuga dei due protagonisti ...

Concorrenti Ballando con le stelle 2018 : ecco chi sono i Nuovi protagonisti Video : Milly Carlucci è pronta per riaprire le danze [Video] di #Ballando con le stelle 2018. Questa sera in prime time su Raiuno andra' in onda la prima puntata della nuova edizione dello show prodotto da Bibi Ballandi scomparso a poche settimane dal debutto di questa stagione che promette come sempre grandi novita' e colpi di scena. Intervistata in diretta al Sabato italiano di Eleonora Daniele ecco che Milly ha svelato che quest'anno ci saranno ...

Nuovi occhiali smart il prossimo autunno : dotati di videocamera : Snapchat sta progettando una nuova versione di occhiali smart. Secondo indiscrezioni di mercato dovrebbero essere in commercio il prossimo autunno

Theresa e Yash protagonisti dei Nuovi video gameplay di Valkyria Chronicles 4 : A poca distanza dagli ultimi video di Valkyria Chronicles 4 dedicati a Vuanti, Odin e Meybel, ecco che SEGA decide di pubblicare nuovi filmati che mostrano i membri della Squad E.Come segnala Dualshockers, i nuovi video gameplay riportati dall'account Twitter ufficiale "Nikola and Kiara's Infiltration Diary" si focalizzano su Theresa e Yash. La prima è un'esploratrice, mentre Yash appartiene alla nuovissima classe di granatieri:Attualmente è ...

Nuovi concerti di Ligabue nel 2018 per l’album Made In Italy? Il videomessaggio del rocker fa chiarezza sui rumors : Diversi mesi dopo la conclusione del Made in Italy Tour, si sono diffusi rumors su presunti Nuovi concerti di Ligabue nel 2018, ma si tratta di indiscrezioni senza fondamento. Il rocker di Correggio è reduce da due anni molto intensi, dedicati interamente al progetto Made in Italy dal cui concept album è nato non solo un tour nei palazzetti ma anche un film dall'omonimo titolo con protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, che ha ottenuto ...

Valkyria Chronicles 4 : i Nuovi video introducono Fleure - Miles e Jimmy : SEGA continua a condividere in rete interessante materiale dedicato al suo Valkyria Chronicles 4, il titolo in arrivo in Nord America ed Europa nel corso dell'anno su console PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Dopo aver dato uno sguardo a Vuanti, Odin e Meybel, ecco che l'account Twitter ufficiale di Valkyria Chronicles 4 "Nikola and Kiara's Infiltration Diary" ha rivelato inediti video di gameplay dedicati a tre nuovi personaggi del gioco, ovvero ...

Ni No Kuni 2 in Nuovi screenshot e nuovo video al 1 marzo : L'attesa per Ni No Kuni 2 sta finalmente per volgere al termine: il particolarissimo jrpg sviluppato dai ragazzi di Level-5, veri e propri maestri in materia, è ormai giusto a un tiro di schioppo dalla sua release, e ovviamente si rincorrono immancabilmente in rete i più disparati materiali utili alla promozione del gioco. Non che poi ci fosse tutto questo bisogno di buona pubblicità, visto l'ottimo impatto che il predecessore ebbe sull'utenza, ...

Apple invita gli utenti Android a passare ad iOS con Nuovi video : Apple ha pubblicato su YouTube alcuni brevi simpatici video con cui invita gli utenti Android a passare ad iOS, un sistema operativo che sarebbe più piacevole L'articolo Apple invita gli utenti Android a passare ad iOS con nuovi video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

È il giorno di Dragon Ball Xenoverse 2 : Extra Pack 2 disponibile - rilasciati Nuovi video : Finalmente l'attesa è finita: oggi, 28 febbraio, Bandai Namco ha rilasciato l'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2. Si tratta di un nuovo contenuto aggiuntivo che include tantissime nuove feature e, accompagnato all'aggiornamento gratuito disponibile da ieri per tutte le piattaforme, introduce una marea di novità per gli utenti. Per l'occasione, abbiamo per voi un paio di video interessanti. Il primo è stato pubblicato ufficialmente da ...

Valkyria Chronicles 4 : tre Nuovi video ci presentano Vuanti - Odin e Meybel : Dopo aver dato uno sguardo a ben 18 minuti di video gameplay di Valkyria Chronicles 4, ora SEGA ci fornisce un nuovo sguardo al suo titolo presentandoci dei nuovi personaggi.Come segnala Dualshockers, nello specifico la compagnia ha introdotto Vuanti, Odin e Meybel: il primo è uno shocktrooper costantemente ubriaco, il secondo personaggio è Odin, uno scout che sembra troppo orgoglioso del suo omonimo e lo vediamo in azione con un lanciagranate ...

Due Nuovi video di Hokuto ga Gotoku ci mostrano l'esplorazione degli ambienti di gioco : Hokuto ga Gotoku, il nuovo titolo dedicato all'amato Ken il Guerriero, è un gioco che i fan della famosa serie stanno sicuramente aspettando. Per il momento, non sono state fornite informazioni relative alla possibile release occidentale e, quindi, il progetto targato SEGA è per ora destinato al solo mercato giapponese.Poco tempo fa è stata anche resa disponibile una versione demo per Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese e, ora, ...

Tecnologia video in 4K per i Nuovi smartphone Sony della gamma Xperia XZ2 : ...7" in formato 18:9 dai colori e dal contrasto che portano l'esperienza visiva a diventare immersi anche guardando video in streaming. Dicevamo della fotocamera che con questi modelli assume una ...

Chiara Nasti Vs Francesco Monte e Marco Ferri/ Isola dei Famosi 2018 - video : Nuovi dettagli da Striscia : Chiara Nasti, Marco Ferri, Francesco Monte: il Canna-gate de L'Isola dei Famosi continua con le nuove diChiarazioni della fashion blogger napoletana, svelate a Striscia la Notizia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:40:00 GMT)

CHIARA NASTI VS FRANCESCO MONTE E MARCO FERRI/ Isola dei Famosi 2018 - video : Nuovi dettagli a Pomeriggio 5 : CHIARA NASTI, MARCO FERRI, FRANCESCO MONTE: il Canna-gate de L'Isola dei Famosi continua con le nuove diCHIARAzioni della fashion blogger napoletana, svelate a Striscia la Notizia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:20:00 GMT)