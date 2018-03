Nuova 500 Collezione | fascino bicolore

OUKITEL lancia WP5000 - il primo dispositivo della Nuova serie rugged : Dopo l'esperimento rappresentato da OUKITEL K10000 MAX, il produttore cinese ha lanciato, in occasione del Mobile World Congresso 2018, la nuova linea di smartphone rugged, inaugurata dal modello WP5000. L'articolo OUKITEL lancia WP5000, il primo dispositivo della nuova serie rugged è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Terremoto in Papua Nuova Guinea : 100 morti - 500 feriti e tremila famiglie sfollate : Il Terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito una settimana fa la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea – a cui sono seguite forti scosse di assestamento, fra cui due ieri di magnitudo 6 – ha provocato oltre 100 morti. A riferirlo è la Croce Rossa Internazionale, che cita dati di autorità provinciali. Le scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture nelle remote province di Southern Highlands, Hela, Enga e Western, ...

Strage di civili a Ghouta - la "Nuova Aleppo" : più di 500 morti : civili in preda alla disperazione e intrappolati in uno dei più feroci assalti della guerra civile in Siria sono in attesa di aiuti e di supporto medico, dopo che i raid del regime hanno colpito la Ghouta Est - controllata...

Una squadra di 5500 giudici onorari pagati a gettone. La Nuova inchiesta di PresaDiretta : A PresaDiretta poi l'ultima frontiera del precariato, la nuova economia dei "lavoretti", la gig economy. Un viaggio tra l'Italia e l'Inghilterra tra i lavoratori on demand. Dai fattorini ai rider, ...

Una squadra di 5500 giudici onorari pagati a gettone. La Nuova inchiesta di PresaDiretta : Tribunale di Salerno, seconda sezione penale del giudice monocratico. Sulla porta dell'aula c'è l'elenco dei processi di questa mattina: 44, uno di seguito all'altro. Si inizia alle 9, si finisce quando si finisce. Elisabetta Barone da 17 anni svolge le funzioni di Pubblico Ministero come magistrato onorario, cosi come è previsto dalla Costituzione.Sostiene la pubblica accusa in dibattimento, esamina i testi, acquisisce prove, ...

Assassin's Creed Origins : ecco la Nuova figure da 500 dollari in edizione limitata : Ubisoft ha presentato ufficialmente una nuova figure per Assassin's Creed: Origins, in tiratura estremamente limitata, che rappresenta le tre divinità egizie Anubi, Sekhmet e Sobek e che può essere acquistata al modico prezzo di 500 dollari.Come riporta Eurogamer.net, sono solo 100 le copie disponibili di questa figure, dal peso di 1,5 chili e realizzata in resina e ottone. Come mostrato nel video di presentazione diffuso da Ubisoft, la statua è ...

Impazza il buono Conad 500 euro : Nuova bufala all’orizzonte - cosa si rischia : Tutti ingolositi dal messaggio del buono Conad da 500 euro, sarebbe assurdo il contrario. Centinaia di euro appunto da spendere presso uno dei negozi del noto marchio nazionale non sono affatto male ed ecco che riparte una catena social (in particolare sull'applicazione di messaggistica WhatsApp) che altro non è se non una bufala o meglio truffa pure studiata per sfruttare ignari utenti. A cosa dobbiamo stare attenti più precisamente? Già ...

Wall Street : ieri Nuova seduta record per Dow e S&P 500 : Corporate America a parte, gli investitori hanno monitorato la Banca centrale europea , che ha lasciato invariata la sua politica monetaria e ha espresso fiducia in una ripresa dell'inflazione, e le ...

In Cina 1.500 operai hanno impiegato solo 9 ore per costruire la ferrovia della Nuova stazione di Nanlong : costruire una ferrovia in sole nove ore? Ad aver compiuto la grande impresa 1.500 operai cinesi, i quali hanno realizzato il progetto dellanuova stazione ferroviaria nella provincia del Fujian, nel sud della Cina.Zhan Daosong, vice direttore del China Tiesiju Civil Engineering Group, principale compagnia di costruzione ferroviaria del paese, ha affermato: "Per la costruzione della stazione ferroviaria di Nanlong, nella città della Cina ...

Rifiuti Roma. Raggi. Intesa su Nuova differenziata - "per 500 mila romani" : Abbiamo trovato una parte politica che ci ha convinto e abbiamo deciso di accettarla. Ma non c'è la bacchetta magica e Roma è in una situazione complicata. Partiamo su mezzo milione di persone, i ...

Vulcano in eruzione in Papua Nuova Guinea : evacuate 1.500 persone : Evacuazioni nelle isole vicino al Vulcano su Kadovar, in Papua Nuova Guinea: circa 1.500 persone si sono allontanate dalle proprie case a causa dell’eruzione del Vulcano da lungo tempo dormiente, che ha ripreso a eruttare. Le emissioni di fumo sono iniziate la scorsa settimana, e l’eruzione ha costretto all’evacuazione di diverse persone vicino alle isole Blup Blup. Venerdì si è registrata una forte esplosione e ha iniziato a ...

È una grappa cinese da 3.500 euro la Nuova icona del lusso globale : Champagne? Whisky? Cognac? Niente di tutto questo. La nuova icona del lusso globale è Moutai, una sorta di grappa cinese da 53° con cui brinda l'élite di Pechino. Kweichow Moutai, società produttrice del distillato controllata dallo Stato e quotata alla Borsa di Shangai, ha infatti sfondato i 151,67 miliardi di dollari (987 miliardi di yuan) di capitalizzazione, superando i 148,24 miliardi (123 miliardi di euro) della francese Lvmh ...