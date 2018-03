Nunzio Galantino | Preti e vescovi massoni sono fuori dalla Chiesa

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "Nei confronti della massoneria laha tenuto, da sempre e con chiarezza, lo stesso atteggiamento: tutto ciò che da singoli o gruppi attenta al bene comune a vantaggio di pochi non può essere accettato". Monsignor, segretario Cei, denuncia i poteri occulti che avvelenano la vita sociale e politica italiana, insinuandosi talvolta nel mondo ecclesiale. Lo fa in un'intervista a Famiglia Cristiana (nel numero in edicola domani) in vista del 21 marzo, la Giornata voluta da Libera e dedicata alla memoria delle vittime di mafia.Alla manifestazione il settimanale dedica un ampio servizio con un focus sugli intrecci tra clan e logge segrete. "da condannare tutti gli attentati al bene comune", sottolinea, al riguardo, il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, "soprattutto quando tendono a monopolizzare, a occupare spazi in maniera ...