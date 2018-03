Nove | Francesca Fagnani racconta le donne di carattere Si comincia con l’ex brigatista

davidemaggio

: Da Stasera le “Belve” sul NOVE con Francesca Fagnani - mComunicazione : Da Stasera le “Belve” sul NOVE con Francesca Fagnani - AnnaMancini81 : Belve, da questa sera su NOVE con Francesca Faragna - Sono otto puntate, ognuna della durata di trenta minuti, nel… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)con la D maiuscola, forti e di. Diventate tali non per l’assegnazione formale di una quota rosa, ma a seguito di percorsi di vita ben precisi e, talvolta, differenti tra loro. Sono le «Belve» che la giornalistaracconterà in seconda serata sulnel suo nuovo programma di interviste al femminile in onda da stasera. L’ex collaboratrice di Ballarò e di Annozero, nonché fidanzata di Enrico Mentana dal 2013, nella nuova produzione targata Loft incontrerà alcuneche hanno conquistato il loro spazio nella società e in alcuni casi nella storia, grazie alla scelta di ottenere quella posizione con la forza e l’intelligenza volte al bene, ma in alcuni casi anche al male o peggio al crimine. Le Belve dellaavranno profili e vissuti anche molto diversi tra loro. Ospiti della prima puntata, ad esempio, saranno la ...