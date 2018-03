Nainggolan fa dietrofront e si scusa per la ‘Notte di follia’ : il post su Instagram… da ‘paraculo’! : Come un bambino quando viene sgridato e quasi costretto a chiedere scusa, ecco come si è comportato Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma, dopo la folle notte di Capodanno caratterizzata da fumo, alcool e bestemmie e documentata dallo stesso giocatore con una diretta su Instagram, ha deciso di scrivere un post di scuse sul noto social network: “Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte – ha scritto Nainggolan – Lo ...