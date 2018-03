Norvegia | il governo aumenta il numero di balene da cacciare | nel 2018 se ne potranno

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Lahato ildicheessere cacciate e uccise nei suoi mari. Il ministro della Pesca ha stabilito infatti che nelessere arpionati 1278 esemplari di questi mammiferi in via d’estinzione. È il 28% in più rispetto alla quota precedentemente stabilita: un provvedimento adottato nel tentativo di rilanciare questa pratica ormai in declino. “Spero che la nuova quota costituisca un buon punto di partenza per una buona stagione per l’industria della caccia alle”, ha dichiarato il ministro della pesca Per Sandberg. Una decisione osteggiata da Greenpeace, che ha evidenziato l’anacronismo di tale pratica: “Crediamo che ladebba accettare il divieto di caccia allee la diffusa opposizione a questo tipo di caccia, oltre alla mancanza di mercato locale per tali prodotti, e chiudere questa industria superflua e superata – ...