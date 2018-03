Norcia | sequestrato il centro polivalente di Boeri L’amarezza del sindaco e dei

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Non rabbia, ma soprattutto amarezza e delusione. È quella che si respira a, nel totale silenzio, dopo il sequestro preventivo del4.0’ – realizzato dall’architetto Stefanoe inaugurato nel giugno 2017 per restituire alla cittadinanza undi aggregazione dopo il sisma – nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Spoleto. “Sono rispettoso delle istituzioni e del lavoro della magistratura, ma tutto questo non può essere fatto sulla pelle della nostra gente”, ha affermato il primo cittadino, che ha ricevuto il suo secondo avviso di garanzia in tre mesi e ha annunciato di aver preso in considerazione l’ipotesi di dare le dimissioni. Il, secondo la Procura, sarebbe un’opera definitiva e non temporanea, in deroga alla normativa per la gestione dell’emergenza post terremoto. Alla conferenza stampa tenuta ...