“Non se ne può più di te” Isola dei Famosi | è Karina Cascella show Si sa | l’opinionista

Marco Ferri attaccato da Aida Nizar : “Non può vivere senza fama” : Aida Nizar attacca di nuovo Marco Ferri de L’Isola dei famosi Aida Nizar è tornata a parlare di Marco Ferri sui suoi profili social. Innanzitutto, la donna spagnola portatrice di sano trash e che vorrebbe conquistare la televisione italiana, ha ringraziato Barbara D’Urso per averla ospitata a Domenica Live e per averla difesa ieri a Pomeriggio Cinque dagli attacchi del padre di Marco Ferri: “Ti voglio dire che il successo ...

Risultati elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Risultati elezioni 2018 - Lega apre al M5s. Borghi : “Non si può ignorarli”. Centinaio : “Se crescono - ci siederemo a un tavolo” : “Non si può ignorarli”. “Ci si può sedere intorno al tavolo”. Dalla Lega arrivano le prime aperture al M5s. E le riflessioni sono di esponenti di spicco del Carroccio. Per Gian Marco Centinaio, “se ci fosse un’evoluzione e una crescita da parte del Movimento Cinque Stelle e se diventassero almeno di parola, ci si può sedere intorno al tavolo”. Pur rimarcando d’essere “sempre stato scettico ...

Sandra Milo/ Le televendite con Ciro e il caso molestie : “Non ci sono ricatti - si può sempre dire di no” : Video, Sandra Milo racconta la sua vita burrascosa a Che fuori tempo che fa: dal famoso video del figlio Ciro fino al caso molestie, "si può sempre dire di no"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Sondaggi politici elettorali : M5S vola e può cantare “Non mi avete fatto niente” : ULTIMI Sondaggi politici elettorali (16 FEBBRAIO 2018) – M5S CRESCE, PD NEL BARATRO. “RIMBORSOPOLI” E’ BOOMERANG C’era molta curiosità per le intenzioni di voto successive alla cosiddetta “Rimborsopoli” del M5S. Sottolineiamo che è improprio parlare di rimborsi nel caso delle mancate restituzioni di alcuni parlamentari del M5S. E’ improprio sia da un punto di vista linguistico (la definzione di ...

Inchiesta Fanpage - Ordine e Federazione nazionale contro De Luca : “Non può dare dei camorristi ai giornalisti” : “Tutto il lavoro può e deve essere criticato, ma parlare di squadrismo e camorra non è consentito a nessuno e non può essere consentito ad un rappresentante delle istituzioni”. Così Raffaele Lorusso, segretario della Federazione nazionale della Stampa Italiana, al termine dell’incontro con il ministro Minniti per una riunione del tavolo di coordinamento per la sicurezza dei giornalisti, censura le dure affermazioni di Vincenzo ...

“Non puoi farlo - non sei Simona Ventura!”. Isola - bufera su Alessia Marcuzzi. I fan più affezionati non ci hanno visto più quando la conduttrice ‘l’ha fatto’ in diretta. E sui social si scatena il caos : “Affronto!” : Tante sorprese anche nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Che comincia con un nuovo, si fa per dire, capitolo sul ‘canna gate’. “Ho sentito delle cose abbastanza pesanti – dice in apertura Alessia – e non posso dire chi è per una questione di privacy. Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e ...

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...

“Non apritelo - o addio telefonino”. Il messaggio “maledetto” che fa impazzire i cellulari. No - niente bufale. Purtroppo è tutto vero. Fate attenzione in particolare a questo simbolo (e alle conseguenze che può causare sui vostri dispositivi). Come difendersi : Chi avrebbe mai detto che, a dispetto dei progressi tecnologici, per mandare in tilt un iPhone sarebbe bastato un semplice carattere? Impensabile. Eppure perfettamente vero. Già nel 2015, in realtà, si era parlato parecchio del problema dei cosiddetti Effective Power, ossia una serie di caratteri che se inviati ad un iPhone causavano il crash di iOS. Nei mesi scorsi era stata la volta di un link “maledetto”, capace di far ...

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

“Non può essere lei”. E invece sì. Ecco Paola Di Benedetto prima del bisturi. Una trasformazione incredibile quella della bella isolana che lascia tutti di stucco. Chissà cosa ne penserà ora Francesco Monte : Misure praticamente perfette, 88-60-90, alta un metro e 73, il grande pubblico si è accorto per la prima volta di lei nel corso della settima edizione di Ciao Darwin. Per la precisione nel corso della sesta puntata, la prima durante la quale l’inossidabile duo Bonolis-Laurenti la introdusse agli spettatori nel ruolo di sensuale Madre Natura dal fisico esplosivo. Maschietti ovviamente in visibilio di fronte a quella meraviglia, con ...

YOUNES NON VA AL NAPOLI / “Non so cosa farò” - Colonnese categorico : può rimanere anche a casa : YOUNES non va a NAPOLI “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento del calciatore dell’Ajax(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:31:00 GMT)

“Non può essere”. Doveva essere il giorno più felice - ma lo choc la sconvolge. Questa neo-mamma dà alla luce suo figlio ma l’ostetrica le svela una cosa che non avrebbe voluto sapere. Ancora non si è ripresa da quella notizia : Quando Annie Lightfoot, dall’ecografia, ha scoperto che nel suo grembo stava crescendo una bambina, era elettrizzata. Già aveva le idee molto chiare: per esempio il nome, Coco. Per Annie era la prima gravidanza e non stava più nella pelle. Era troppo felice, tra l’altro, di aspettare una femmina e, non appena lo ha scoperto, ha iniziato a comprare tantissimi vestitini. Tutta rosa, pieni di fiori, brillantini, cuoricini. Non aveva fatto in tempo ...