' Non prendete medicine | pregate' | così il ' Maestro' schiavizzava i suoi adepti

Sgarbi battuto da Di Maio Non la prende bene : 'Lo prendete in c***. Acerra è un collegio di disperati' /Video : La reazione di Vittorio Sgarbi sconfitto pesantemente da Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra, dove sia il critico d'arte sia il leader del Movimento 5 Stelle erano candidati. Vittorio ...

