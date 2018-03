“Non capisco” Isola | la faccenda è seria | interviene Barbara D’Urso A Pomeriggio 5

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La tredicesima edizione de L’dei famosi è un’edizione molto discussa. Tantissimi i colpi di scena ma, ancora di più, le polemiche. La più grossa è senza dubbio quella del canna-gate. Il putiferio è scoppiato dopo che Eva Henger, ospite della trasmissione dopo essere stata eliminata dal gioco, ha accusato Francesco Monte di aver fumato della marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. Monte ha detto che non era vero ma ha lasciato l’Honduras. Ha affidato la cosa agli avvocati e ha dichiarato che non sarebbe mai andato in trasmissione per non incontrare Eva Henger. Promessa che ha mantenuto. Nel frattempo, però, la Henger è andata ospite in tutte le trasmissioni per parlare di questa storia della droga. Storia che è ritornata anche durante l’ottava puntata del programma. Alessia Marcuzzi stava parlando di altro, la Henger le ha ...