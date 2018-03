eurogamer

: Noctis in Tekken 7: vediamo lo stile di combattimento del nuovo arrivato in un nuovo filmato #Tekke7 - Eurogamer_it : Noctis in Tekken 7: vediamo lo stile di combattimento del nuovo arrivato in un nuovo filmato #Tekke7 - FPSREPORTER : Tekken 7: il Noctis Pack arriva il 20 marzo, trailer - Nandrixen : RT @orgoglionerd: Tekken 7: Noctis disponibile dal 20 marzo -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Abbiamo avuto modo di conoscere ad affezionarci adurante la sua epopea in Final Fantasy 15, per cui ora magari potremo anche a menare calci e pugni senza un particolare motivo, in7.Come riporta Destructoid infattista per giungere ad arricchire il già vasto roster di combattenti, e possiamo inoltre farci un'idea dellodidel principe in un tanto interessante quanto breve video.A quanto pare il modo di muoversi diè rimasto abbastanza fedele a come abbiamo avuto modo di conoscerlo in Final Fantasy 15, cosa ne pensate?Read more…