News Torino | gli ultimi aggiornamenti sugli indisponibili

calcioweb.eu

: In classe tutti con lo zainetto uguale, dato dalla scuola. E da Novara l'Italia si scopre 'innovativa' - repubblica : In classe tutti con lo zainetto uguale, dato dalla scuola. E da Novara l'Italia si scopre 'innovativa' - giusmo1 : (sentirete questa colpa per tutta la vita) #Torino, le lettere denuncia di Michele: 'Stanno facendo sbiadire i mie… - ilfoglio_it : Fassino non crede all'appello grillino al Pd: “È un bluff”. L'ex sindaco di Torino dice al Foglio che “Di Maio vuol… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018)– Doppia seduta per ilal Filadelfia, con programma equamente suddiviso tra lavoro sulla parte atletica e sessione tecnico-tattica, in preparazione alla partita di domenica contro la Fiorentina. De Silvestri e Ljajic sono rientrati in gruppo, mentre Bonifazi, Niang e Obi hanno ancora svolto allenamenti differenziati. Iltornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse. LEGGI ANCHE –>, la crisi di Belotti non sorprende: è stato commesso un errore incredibile L'articolo, glisembra essere il primo su CalcioWeb.