New Beetle | addio! 1998-2018

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nel futuro di Volkswagen, che proprio oggi ha dichiarato di voler offrire la gamma di veicoli elettrici più grande al mondo, non c’è posto per il Maggiolino. Lo ha detto chiaro e tondo al Salone di Ginevra ai colleghi britannici di Autocar Frank Welsch che è il numero uno del reparto ricerca e sviluppo della Volkswagen. “Due generazioni possono bastare – ha detto Welsch riferendosi al remake dele al suo aggiornamento del 2011 – non possiamo mica fare un New New New, non avrebbe senso”. Volkswagen dunque fermerà le linee di Puebla, in Messico, dove oggi si produce il Maggiolino, che poi sono le stesse dove venne prodotto fino al 2003 il modello originale. Volkswgen, tuttavia, non rimarrà priva di un modello dal sapore retrò, perché entro due al massimo tre anni arriverà la versione di serie dell’ID Buzz, il concept elettrico ispirato nello stile al mitico T2 ...