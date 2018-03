Netflix | la regina Elisabetta di The Crown | Claire Foy | è pagata meno del principe

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Può mai sua maestà laII esseredel marito, ilFilippo? A Buckingham Palace sarebbe un’eresia. Eppure è quanto accade aFoy, l’attrice protagonista di The, la serie diche racconta la vita della sovrana britannica. Parola del magazine Variety che rivela le disparità di compensi tra lei e Matt Smith, l’interprete delFilippo, e punta il dito contro la società che produce lo show, la Left Bank.Foy vienecirca 40 mila dollari ad episodio, ma non è dato sapersi invece quale sia stato il compenso di Smith per le prime due stagioni della popolare serie. La produzione di giustifica con il fatto che la disparità di compenso deriva solo dalla maggiore popolarità dell’attore, reduce dal successo della serie Doctor Who, a discapito di quella della Foy, che prima di Thenon era ...