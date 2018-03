Neri Marcorè nei panni di De Andrè tra presente e futuro

Neri Marcoré in 'Quello che non ho' al Teatro Brancaccio : Nelle ultime stagioni Neri Marcorè ha molto frequentato il Teatro musicale, esplorando tra l'altro Gaber e i Beatles e costruendo spettacoli che guardano sia al Teatro civile che alla bizzarra ...

Neri Marcoré in “Quello che non ho” al Teatro Brancaccio : QUELLO CHE NON HO, in scena al Teatro Brancaccio dal 31 gennaio al 4 febbraio, è un affresco teatrale che, utilizzando la forma del Teatro... L'articolo Neri Marcoré in “Quello che non ho” al Teatro Brancaccio su Roma Daily News.