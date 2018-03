Nel Pd ancora diviso Guerini ribadisce | ' governo con Berlusconi? Fantapolitica'

Euro ancora debole Nel primo pomeriggio : Da segnalare anche la conferma della politica monetaria espansiva tracciata dalla Bce al discorso di Mario Draghi *tenuto stamane. Le parole del numero uno dell'Eurotower avevano indebolito l'Euro, ...

Trump ancora pronto a nuovi dazi. Nel mirino i prodotti cinesi : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire , non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farà solo perdenti". La battaglia sui dazi ha diviso anche gli Stati Uniti e ha portato alle ...

Milan verso Londra per l'Europa League. Ma Nel cda i conti ancora non tornano : A riportarli al centro della cronaca è stato un lungo consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, nel quale il tema principale è stato il difficile rifinanziamento del debito del presidente ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia Nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Maltempo - frana Nel Bolognese : ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana : ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il Maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta ...

Intervista di AntoNella Quaglia a Pietro Quadrino : i dolori ed i piaceri della vita in Provaci ancora Brancusi : Pietro Quadrino è un giovane attore, autore teatrale, regista e scrittore. La sua carriera nel teatro l’ha portato a viaggiare in Europa, America e Medio-Oriente. Estremamente talentuoso, dopo aver collaborato con grandi nomi del teatro europeo, ha fondato la propria compagnia, la Post Scriptum Company, e ha iniziato una brillante carriera come autore teatrale, vincendo […]

Massimo Giletti a Non è l'arena - la spaventosa verità : 'È ancora tutto Nelle mani di Matteo Renzi e del Pd' : Nella prima puntata dopo le elezioni di Non è l'arena , Massimo Giletti , nel discorso introduttivo, fotografa in modo plastico la situazione politica. Il conduttore afferma che ' in Italia non è cambiato nulla '. Neppure dopo il voto. E perché? 'Ci sono due vincitori, il M5s e la Lega, che però difficilmente riusciranno a formare un ...

Ancora avvolta Nel mistero la morte di Alessandro Neri - ma l'autopsia ha rivelato elementi utili : Proseguono le indagini a tutto campo. I Carabinieri hanno sequetrato a casa del giovane - ucciso con un colpo d'arma da fuoco - computer e cellulari. Sentiti i familiari. Dolore e sgomento a Spoltore dove vive la famiglia Neri. Omaggio della squadra del capoluogo adriatico: durante la partita di serie B Pescara-Parma, è stato esposto uno striscione con la scritta "Nerino (soprannome del giovane) nel cuore. La Nord ti rende onore"

«Urlare Nello sport? Aiuta a vincere». Ma Maria Sharapova perde ancora : Questione di decibel. Una ricerca condotta dall’Università delle Hawaii, a Manoa, ha confermato che urlare, nello sport, può Aiutare a vincere. Da anni la scienza ha dimostrato che strillando nel momento di massimo sforzo, un atleta è in grado di aumentare la potenza che imprime al gesto atletico. Il dottor Scott Sinnett però si è spinto oltre e ha dimostrato che il «grunting» – questo il termine inglese – è anche un fattore di ...

Sanremo Young : AntoNella Clerici scende sotto i 4 milioni ma vince ancora : Antonella Clerici sotto i 4 milioni. Sanremo Young cala ma vince la serata Ieri sera su Rai 1 in prima serata è andata in onda, dopo una settimana di pausa forzata, la terza puntata di Sanremo Young, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La terza puntata della trasmissione ha registrato una leggera flessione rispetto alla puntata precedente. Questo probabilmente è stato causato dalla pausa ...

Beautiful anticipazioni : ancora un ritorno per CAROLINE Nelle puntate americane : nelle prossime puntate americane di Beautiful, per la precisione nell’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda il 13 marzo 2018, si riaffaccerà sulla scena CAROLINE Spencer. L’ex moglie di Ridge Forrester seguirà a ruota il ritorno in città del padre di suo figlio, Thomas Forrester, che – come già ventilato in un precedente post – tornerà per riconquistare Sally Spectra. Ebbene, il giovane stilista sarà al corrente ...