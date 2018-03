Nek - Pezzali e Renga al Mattino : 'Ripartiamo da Napoli' : All'inizio sembrava poco più che una scommessa, un tentativo come un altro: ma oggi che la tournée si è rivelata una trionfo, ci hanno preso gusto e vorrebbero che il gioco non finisse più. L'incontro ...

Nek - Renga e Pezzali presto in tv? 'E' una possibilità - ma è tutto in divenire' : Il 9 marzo esce finalmente 'Max Nek Renga , il Disco', l'album che imprime su supporto fisico l'esperienza live di Max Pezzali , Nek e Francesco Renga . I tre artisti riprenderanno poi a girare l'Italia ...

Pezzali - Nek e Renga si sono piaciuti Strada Facendo : Da oggi esce in tuti i negozi ' Max Nek Renga , il disco ', disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP, e contenente i successi presentati sul palco durante la prima parte del tour nei ...

Il 9 marzo tornano Pezzali Nek Renga con il disco e il 13 aprile con il tour : Milano. “Sono cresciuto moltissimo con loro due, perché prima non avevo tutte le mie sicurezze e meno male che mi

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga : il concerto a Bologna è stato rimandato ad aprile : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga sono stati costretti a rimandare il loro concerto in programma venerdì 23 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il motivo è molto serio e non dipende da loro: per quella giornata sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento dello show. [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il live di Max, Nek e Francesco verrà recuperato mercoledì ...